Ateş Kuşları ne zaman sezon finali yapacak? Tarih belli oldu

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yapımını ise Bozdağ Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Benal Tairi'nin oturduğu, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in yazdığı “Ateş Kuşları” dizisi Cuma günleri ATV izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş’ın haberine göre “Ateş Kuşları” yeni bir değişiklik olmazsa 16 Haziran’da ekrana gelecek olan 21. bölümde sezona ara verecek ve eylül sezonunda tekrar seyirci karşısına çıkacak.

ATEŞ KUŞLARI KONUSU

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, açlık. Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır.

Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alıyor.

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

Ateş Kuşları'nın başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Görkem Sevindik ve Burak Tozkoparan üstlenirken dizi kadrosunda ayrıca Erdem Şanlı ve Emir Çubukçu gibi isimler yer alıyor. Dizideki çocukluk karakterlerine ise Umut İnan, Almira Abay, Fuat Fatih Odabaşı, Berke Obuz ve Umut Ege Baştemur hayat veriyor.