ATV’nin yeni dizisi Sevmek Zamanı'nın fragmanı yayınlandı! Sevmek Zamanı dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği, Atv'nin merakla beklenen Sevmek Zamanı'nın tanıtım fragmanları yayınlandı. Sevmek Zamanı dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Yakından bakalım:
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kanallar da yeni dizilerini tanıtmaya başladı. Başrollerinde İlhan Şen ile Deniz Işın’ın yer aldığı Sevmek Zamanı, yakında ATV’de yayın hayatına başlayacak. Süreç Film tarafından hayata geçirilen Sevmek Zamanı’nın yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban ve Ömer Aydın olacak. Dizinin senaryosunu ise Nalan Merter Savaş kaleme alacak. Sevmek Zamanı dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Yakından bakalım:
SEVMEK ZAMANI KÜNYE
Kanal: ATV
Yayın günü: Belli değil
Dizinin özeti: Sevmek Zamanı, bir günde hayatları değişen Firuze ve Kaan'ın öyküsünü konu alıyor. Firuze ve Kaan, birbirlerinin hayatını dramatik bir biçimde farklılaştırıyor.
Başrol oyuncuları: İlhan Şen ile Deniz Işın
Yönetmen: Yıldız Hülya Bilban ve Ömer Aydın
Senaryo: Nalan Merter Savaş
SEVMEK ZAMANI DİZİSİ KONUSU
Bir aşk hikayesinin konu edinildiği Sevmek Zamanı dizisinde; Firuze ve Kaan'ın yaşadıklarını izleyeceğiz. Bir gün içerisinde hayatları değişen ikili, birbirlerinin hayatlarında beklenmedik farklılıklar yaratmaya hazırlanıyor.
SEVMEK ZAMANI OYUNCU KADROSU
- İlhan Şen,
- Deniz Işın,
- Toprakcan Adıgüzel,
- Serenay Aktaş,
- Çağdaş Onur Öztürk,
- Nimet İyigün,
- Onur Gözeten,
- Beran Soysal,
- Muttalip Müjdeci,
- Derya Pınar Ak,
- Ozan Yiğit,
- Zeynep Oymak gibi birbirinden yetenekli oyuncular yer alıyor.
SEVMEK ZAMANI FRAGMANI