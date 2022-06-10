ATV’nin yeni dizisi Sevmek Zamanı'nın fragmanı yayınlandı! Sevmek Zamanı dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kanallar da yeni dizilerini tanıtmaya başladı. Başrollerinde İlhan Şen ile Deniz Işın’ın yer aldığı Sevmek Zamanı, yakında ATV’de yayın hayatına başlayacak. Süreç Film tarafından hayata geçirilen Sevmek Zamanı’nın yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban ve Ömer Aydın olacak. Dizinin senaryosunu ise Nalan Merter Savaş kaleme alacak. Sevmek Zamanı dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Yakından bakalım:

SEVMEK ZAMANI KÜNYE

Kanal: ATV

Yayın günü: Belli değil

Dizinin özeti: Sevmek Zamanı, bir günde hayatları değişen Firuze ve Kaan'ın öyküsünü konu alıyor. Firuze ve Kaan, birbirlerinin hayatını dramatik bir biçimde farklılaştırıyor.

Başrol oyuncuları: İlhan Şen ile Deniz Işın

Yönetmen: Yıldız Hülya Bilban ve Ömer Aydın

Senaryo: Nalan Merter Savaş

SEVMEK ZAMANI DİZİSİ KONUSU

Bir aşk hikayesinin konu edinildiği Sevmek Zamanı dizisinde; Firuze ve Kaan'ın yaşadıklarını izleyeceğiz. Bir gün içerisinde hayatları değişen ikili, birbirlerinin hayatlarında beklenmedik farklılıklar yaratmaya hazırlanıyor.

SEVMEK ZAMANI OYUNCU KADROSU

İlhan Şen,

Deniz Işın,

Toprakcan Adıgüzel,

Serenay Aktaş,

Çağdaş Onur Öztürk,

Nimet İyigün,

Onur Gözeten,

Beran Soysal,

Muttalip Müjdeci,

Derya Pınar Ak,

Ozan Yiğit,

Zeynep Oymak gibi birbirinden yetenekli oyuncular yer alıyor.

SEVMEK ZAMANI FRAGMANI