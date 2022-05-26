Babalar Günü hediye rehberi: 33 farklı hediye
Babalar Günü'nde babanıza ne hediye alacağınızı konusunda karar veremediyseniz o zaman seçtiğimiz birbirinden farklı hediyeler size ilham olabilir. Babanızın tarzına, ruhuna ve isteklerine göre bir hediye tercih edebilir babanızı mutlu edebilirsiniz. İşte Babalar Günü için 33 farklı hediye!
19 Haziran Pazar günü kutlanan Babalar Günü'ne az bir süre kala alacağınız hediye konusunda daha fikirleriniz netleşmediyse o zaman sizlere vereceğimiz farklı hediye önerileri yardımcı olabilir. Babanıza ne alacağınız konusunda bir fikriniz yoksa birbirinden farklı ve ihtiyaca yönelik hediye fikirlerimize göz atmalısınız. İşte Babalar Günü için 33 farklı hediye seçeneği...
Tesbih koleksiyonu olan babalara en güzel tesbih modelleri...
Zen Pırlanta- Lapis tesbih- 1.120 TL
Mis kokan babalarımıza en etkileyici kokular
Tom Ford- Ombre leather- 1.905,00 TL
Ayrıca farklı parfüm seçenekleri için 'Erkekler için 30 farklı erkek parfümü' haberimize de bakabilirsiniz.
İşe giderken farklı farklı kıravat takan babalarımıza...
Network- Kıravat lacivert desenli ipek kravat 659,00 TL