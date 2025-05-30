Babalar Günü hediye rehberi: Birbirinden farklı 23 babalar günü hediye önerisi

Babalar Günü, her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü heyecanla kutlanıyor. Bu özel günde babasına hediye almak isteyenler araştırmalara başladı. Babanıza ne alacağınızı seçerken onun ilgi alanlarını, tarzını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak en iyisidir. Birbirinden farklı babalar günü hediye önerisini sizler için araştırdık.

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Babalar Günü hediye rehberi: Birbirinden farklı 23 babalar günü hediye önerisi - Resim : 1

BOYNER - Versace Dylan Blue EDT Spring Set 25 (100ML + Shower Gel 150ML + GWP5ML)

5.130 TL

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Babalar Günü hediye rehberi: Birbirinden farklı 23 babalar günü hediye önerisi - Resim : 2

YARGICI - Cep Detaylı Ceket - 4.899,93 TL

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Babalar Günü hediye rehberi: Birbirinden farklı 23 babalar günü hediye önerisi - Resim : 3

VAKKO - Tateossian kol düğmesi - 19.950 TL

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Babalar Günü hediye rehberi: Birbirinden farklı 23 babalar günü hediye önerisi - Resim : 4

GAP - Gap Logo Heavyweight T-Shirt- 1.799,95 TL