Babalar Günü hediye rehberi: Birbirinden farklı 24 babalar günü hediye önerisi
Babalar Günü, her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü heyecanla kutlanıyor. Bu özel günde babasına hediye almak isteyip ama hala karar veremeyenlerdenseniz bu rehber işinizi kolaylaştırabilir. Babanıza ne alacağınızı seçerken onun ilgi alanlarını, tarzını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak en iyisidir. Birbirinden farklı babalar günü hediye önerisini sizler için araştırdık.
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BOYNER - Versace Dylan Blue EDT Spring Set 25 (100ML + Shower Gel 150ML + GWP5ML)
5.130 TL
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YARGICI - Cep Detaylı Ceket - 4.899,93 TL
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VAKKO - Tateossian kol düğmesi - 19.950 TL
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GAP - Gap Logo Heavyweight T-Shirt- 1.799,95 TL