Bahar 59. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

BAHAR 58. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Umay ve Parla'nın uğradıkları şantaj, daha kötü olaylara sebep olurken Bahar, kızları korumak ile adaleti sağlamak arasında en ağır sınavını verir. Harun ölümle yaşam arasında gidip gelirken, Uras ve Seren evlilikleri ile ilgili kesin bir karar verir. Bu karardan sonra Uras'ın yaptıkları herkesi şaşırtacaktır. Evren'in Naz'ı evine alması; Bahar'la ilişkilerini yine bir çıkmaza sokmuştur.