'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' 60. bölümde neler olacak?

Seren ve Uras arasındaki çekişme çocukları söz konusu olduğunda iyice tırmanır; Uras’ın en hassas yere dokunan hamlesi ve Maral’ın bu gerilimdeki varlığı gidişatı daha da sertleştirir. Seren ise çocukları için sınır tanımayacağını açıkça belli eder. Bahar, Evren’in yalnız kalma isteğine saygı duymaya hazırlanırken hastaneye gelen bir vaka tüm dengeleri değiştirir. Zorlu ameliyatlar ve çaresiz genç bir kadının umudu olma çabası, herkesin odağını yeniden toplar. Ancak bu yoğunluk içinde Rengin, kimsenin bilmediği bir gerçekle yüz yüze gelir; bu gerçek hem kendi hayatını hem de Parla’nın geleceğini derinden sarsacak güçtedir.