'Bahar' dizisi ne zaman başlayacak? Bugün başlıyor mu?

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar'ın 16. Bölümünde; Bahar ve Timur’un mahkemesinde, sürpriz bir delil ortalığı karıştırır.. Bahar’ın herkesten gizlediği hastalığı ise artık açığa çıkmıştır. Bir yandan Nevra’nın başında dolaşan kara bulutlardan kurtulmaya çalışan Timur, geçmişin de açığa çıkmasıyla sarsılır. Nevra ise sürpriz bir isimden yardım ister.