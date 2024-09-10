'Bahar' dizisi ne zaman başlayacak? Bugün başlıyor mu?
SHOW TV'de yayınlandığı ilk sezonuyla reyting rekorları kıran 'Bahar' dizisinin ikinci sezonu izleyici tarafından merakla bekleniyor. Peki, Bahar dizisi ne zaman başlayacak? Hangi tarihte ekrana gelecek?
Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gürsoy, Ecem Özkaya ve Hatice Aslan'ın olduğu Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Bahar’ın yeni sezon çekimleri tüm hızıyla başladı.
Salı günlerinin vazgeçilmezi olan dizi, ikinci sezonuyla çok yakında ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Peki Bahar dizisi bugün başlıyor mu?
BAHAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, BUGÜN BAŞLIYOR MU?
Bahar dizisi bugün başlamıyor. Konuya ilişkin yayın tarihi duyurulduğunda haberimize ekleyeceğiz.
BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bahar'ın 16. Bölümünde; Bahar ve Timur’un mahkemesinde, sürpriz bir delil ortalığı karıştırır.. Bahar’ın herkesten gizlediği hastalığı ise artık açığa çıkmıştır. Bir yandan Nevra’nın başında dolaşan kara bulutlardan kurtulmaya çalışan Timur, geçmişin de açığa çıkmasıyla sarsılır. Nevra ise sürpriz bir isimden yardım ister.