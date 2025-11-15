'Bahar' dizisinin 59. bölüm fragmanı yayınlandı
SHOW TV ekranlarının izleyicileri ekran başına kilitleyen, her bölümü olay olan dizisi "Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?"dan yeni bölüm fragmanı geldi. sinyallerini verdi. 59. bölümünden yayınlanan ilk tanıtım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'dan beklenen ilk tanıtım yayınlandı.
Mehmet Can Bindal'ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Esra Rusan, Hayal Köseoğlu, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor.
Umay ve Parla’nın uğradıkları şantaj, daha kötü olaylara sebep olurken Bahar, kızları korumak ile adaleti sağlamak arasında en ağır sınavını verir. Harun ölümle yaşam arasında gidip gelirken, Uras ve Seren evlilikleri ile ilgili kesin bir karar verir. Bu karardan sonra Uras’ın yaptıkları herkesi şaşırtacaktır. Evren’in Naz’ı evine alması; Bahar’la ilişkilerini yine bir çıkmaza sokmuştur. Oğlunu kurtaran Harun’a duyduğu minnet, Bahar’ı Harun’a yaklaştırırken Evren’in içinde ise Naz ve bebeğe karşı şüpheler oluşur. Herkesin hayatındaki ilişkiler büyük bir sınavdan geçerken Umay’ın doğum gününde yaşananlar bu değişen dengeleri temelinden sarsacak, başta Bahar olmak üzere herkesin hayatında beklenmedik gelişmeleri doğuracaktır.
'Bahar' yeni bölüm fragmanı