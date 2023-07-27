Barbiecore: Barbie temalı trendi yakalamak için ihtiyacınız olan 15 parça

Zamanlamaya tesadüf ya da kader deyin. Canlı aksiyon Barbie filmi 2019'da duyurulsa da, pembe terzilik çılgınlığı Haziran 2022'de Margot Robbie ve Ryan Reynolds'un set çekimlerinde görülmesiyle daha da ivme kazandı.

Bir moda hareketinden daha fazlası olan Barbiecore aynı zamanda bir felsefe biçimi. Business Insider'a göre, "Barbiecore, pandemiden karantinaya ve sosyal mesafeye karşı bir Z Kuşağı ve Y Kuşağı tepkisi. Bu görünüm aynı zamanda feminist bir ifade. Senaryoyu klişelere çeviriyor - özellikle de pembe giyersen akıllı değilsin - ve kadınlık kavramını sarışın, beyaz, heteroseksüel kadınların ötesine taşıyacak şekilde genişletiyor.