Barbiecore: Barbie temalı trendi yakalamak için ihtiyacınız olan 15 parça
2022 Valentino giyim koleksiyonu ile Temmuz 2023'te gösterime giren uzun zamandır beklene Barbie filminin birleşimi sayesinde, her moda tutkunun şu anda aklında tek bir trend var: Barbiecore. Peki nedir bu Barbiecore? Barbie temalı trendi yakalamak için ihtiyacınız olan 15 şeyi derledik...
Barbiecore nedir?
Barbiecore, 2022'de dünyada pembe kombin furyası ortaya atılan terimdir. Valentino kreatif direktörü Pierpaolo Piccioli, AW22 koleksiyonuyla trendi başlatan kişi olarak kabul edilebilir ve Anne Hathway, geçen yıl baştan aşağı pembe defileye katılarak moda dünyasını ateşledi ve durdurdu. Piccioli'nin defilesini kısa süre sonra Grammy'ler izledi ve muhteşem fuşya paleti, kırmızı halı stili gündemine tamamen hakim oldu.
Zamanlamaya tesadüf ya da kader deyin. Canlı aksiyon Barbie filmi 2019'da duyurulsa da, pembe terzilik çılgınlığı Haziran 2022'de Margot Robbie ve Ryan Reynolds'un set çekimlerinde görülmesiyle daha da ivme kazandı.
Bir moda hareketinden daha fazlası olan Barbiecore aynı zamanda bir felsefe biçimi. Business Insider'a göre, "Barbiecore, pandemiden karantinaya ve sosyal mesafeye karşı bir Z Kuşağı ve Y Kuşağı tepkisi. Bu görünüm aynı zamanda feminist bir ifade. Senaryoyu klişelere çeviriyor - özellikle de pembe giyersen akıllı değilsin - ve kadınlık kavramını sarışın, beyaz, heteroseksüel kadınların ötesine taşıyacak şekilde genişletiyor.
Margot Robbie, basında ve filmin vizyona girmesine kadar kırmızı halı olaylarında kendi adını taşıyan karakterine selam veren sansasyonel kıyafetlerden başka bir şey giymedi. Retro Barbie görünümlerinden, Pierpaolo Piccioli tarafından yaratılan 2013 model oyuncak bebeklerden ilham alan özel Valentino kıyafetine kadar bir sürü Barbiecore tarzı kombin ile karşımıza çıktı. Biz de 2023 yaz dilek listelerimize pembe her şeyi eklemek için yanıp tutuşuyoruz...
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