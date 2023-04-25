Başarılı girişimciler yetiştiren 70 ailenin yapmadığı 4 şey

2. Çocukları için tüm seçimleri hiçbir zaman onlar yapmadı



Bisnow, "Çocuklarınız için sürekli karar vermek son derece cazip olabilir. Ne de olsa yetişkin olan sizsiniz. Çocuklarınızı herkesten daha iyi tanıyorsunuz ve onların acı çekmesini istemiyorsunuz. Ancak başarılı ebeveynler bu cazibeye direnir. Ellen Gustafson, çocuklar için okullarda yemek sağlayan FEED Projects'in kurucularından. Annesi Maura bana şöyle dedi: Onu bağımsız olmaya ve kendi başına düşünmeye teşvik ettik. Ona 'Güven ama doğrula' derdim. Kontrol et. Doğru olduğundan emin ol. Çocuğunuzun temkinli büyümesini istersiniz ama korkak değil. Bir ebeveyn olarak çocuğunuzun güçlü yönlerini görebilirsiniz. Ama bunu onun çözmesine izin vermelisiniz. Bunu yapmanın en iyi yolu, 'Gelecekte hangi seçeneğin sana daha faydalı olacağını düşünüyorsun?' gibi sorular sormaktır