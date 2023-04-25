Başarılı girişimciler yetiştiren 70 ailenin yapmadığı 4 şey
“Bir Girişimci Yetiştirmek: Çocuklarınızın Hayallerini Gerçekleştirmesine Nasıl Yardımcı Olursunuz?” kitabının yazarı olan Margot Machol Bisnow CNBC için kaleme aldığı makalede başarılı girişimciler yetiştiren ailelerin yapmadığı 4 şeyi sıralıyor.
Bisnow makalesinde ailelerin hep çocukları için neler yapmaları gerektiğini düşündüğünü ancak neleri yapmamaları gerektiğini de önemsemek gerektiğini söylüyor. Bisnow, "Bir Girişimci Yetiştirmek" adlı kitabımı araştırırken son derece başarılı çocuklar yetiştiren 70 ebeveynle çocuklarının hayallerine ulaşmalarına nasıl yardımcı oldukları hakkında görüştüm" diyor.
Bisnow, farklı sosyal çevrelerden olan bu ailelerin büyüyünce oldukça başarılı bireyler çocuklarını yetiştirirken yapmadıkları 4 şeyi şöyle sıralıyor.
1. Çocuklarının hobilerini asla zaman kaybı olarak görmediler.
Bisnow, "Spor, video oyunları, münazara, müzik, kuş gözlemciliği... Konuştuğum ebeveynlerin çocuklarının bir tutkusu vardı. Ebeveynler çocuklarını asla hobilerinden uzaklaştırmadılar. Çünkü bunun onları zihinsel olarak aktif tuttuğunu biliyorlardı" diyor.
2. Çocukları için tüm seçimleri hiçbir zaman onlar yapmadı
Bisnow, "Çocuklarınız için sürekli karar vermek son derece cazip olabilir. Ne de olsa yetişkin olan sizsiniz. Çocuklarınızı herkesten daha iyi tanıyorsunuz ve onların acı çekmesini istemiyorsunuz. Ancak başarılı ebeveynler bu cazibeye direnir. Ellen Gustafson, çocuklar için okullarda yemek sağlayan FEED Projects'in kurucularından. Annesi Maura bana şöyle dedi: Onu bağımsız olmaya ve kendi başına düşünmeye teşvik ettik. Ona 'Güven ama doğrula' derdim. Kontrol et. Doğru olduğundan emin ol. Çocuğunuzun temkinli büyümesini istersiniz ama korkak değil. Bir ebeveyn olarak çocuğunuzun güçlü yönlerini görebilirsiniz. Ama bunu onun çözmesine izin vermelisiniz. Bunu yapmanın en iyi yolu, 'Gelecekte hangi seçeneğin sana daha faydalı olacağını düşünüyorsun?' gibi sorular sormaktır
3. Hiçbir zaman para ya da yüksek maaşlı derecelere mutluluktan daha fazla değer vermediler
Bisnow, "Akademik ve profesyonel derecelere karşı değilim. Eşim de ben de yüksek lisans derecesine sahibiz" diyor. Bununla birlikte bu eğitimin çocuğun ilgi alanıyla da bağlantılı olması gerektiğini söylüyor. Yani çocuğun okula gitmesinin tek nedeni diploma almak ya da yüksek maaşlı bir işe girmek olmamalı. Bisnow, "Bir şeyi yeterince seven ve bu konuda çok çalışan biri, o alanda bir diploması olmasa bile, bunu bir geçim kaynağına dönüştürmenin bir yolunu bulacaktır" diyor.