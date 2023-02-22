Başım Belada dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Diziden ilk tanıtım yayınlandı

Genel Yönetmenliğini Yüksel Aksu’nun yaptığı Hakan Arslan ve Ulaş Cihan Şimşek’in ise yönettiği Başım Belada dizisi ATV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Baba Yapım imzalı diziden ilk tanıtım da yayınlandı. Dizinin başrollerinde Keremcem ve Merih Öztürk var. İşte Başım Belada dizisi konusu, oyuncuları, tanıtım fragmanı...

Başım Belada dizisi konusu ne?

Çekimleri tüm hızıyla süren Başım Belada dizisi pahalı bir hayatı olan bir gencin aşk hayatını anlatıyor.

Başım Belada dizisi oyuncuları kimler?

Keremcem,

Merih Öztürk,

Yağmur Öztürk,

Umut Oğuz,

Ferdi Kurtuldu,

Zeynep Kumral,

Ali İpin,

Nazan Diper başlıca rolleri paylaşıyor.

Başım Belada dizisi ilk tanıtım fragmanı