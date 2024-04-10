Bayramda tatilinde İstanbul'da gezebileceğiniz yerler
Ramazan Bayramı'nı fırsat bilen çoğu aile tatil için İstanbul dışını tercih etti. İstanbul'un sessizliğinden ve boşluğundan yararlanarak aklınızda kalan birçok yerini ulaşım sorunu yaşamadan ziyaret edebilirsiniz. İşte bu bayram İstanbul'da gezebileceğiniz 10 yer...
1- ŞİLE
Ramazan Bayramı'nda Şile'de deniz kenarında yürüyüş yapabilir, tarihi Şile Feneri'ni ziyaret edebilirsiniz. Şile aynı zamanda doğa yürüyüşleri ve piknik için de idealdir. Şile Kalesi'ni görmeden ve sokaklarında dolaşmadan burayı terk etmeyin.
2- AĞVA
Ağva'da nehir kenarında kano yapabilir, bisiklet kiralayabilir veya sakin bir tekne turuna çıkabilirsiniz. Bu arada, Ağva aynı zamanda romantik bir kaçış noktası olarak da bilinir.
3- BELGRAD ORMANI
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yapabilir, temiz havanın tadını çıkararak piknik yapabilir veya sadece sessizlik içinde kitap okuyabilirsiniz. Ormanın içindeki göletler ve temiz hava, şehrin karmaşasından uzaklaşmak için müthiş bir seçim olacaktır.
4- POLONEZKÖY
Polonezköy'de doğa yürüyüşleri yapabilir, organik ürünler satın alabilir ve yerel restoranlarda leziz yemeklerin tadını çıkarabilirsiniz. Yaz aylarında ziyaret etmek isterseniz, bir de Polonezköy Kiraz Festivali'ne denk gelmeyi planlamalısınız.