beIN ORIGINALS’ın merak uyandıran dizisi “Fandom” 2. sezonu ile geri dönüyor! İşte konusu ve oyuncuları

İlk sezonuyla büyük ilgi toplayan “Fandom” un 2. sezonunda da başrollerini Şahin Irmak, Tuğçe Altuğ, Ali Yağcı paylaşırken, dizinin yapımcılığını OM CONTENT’in genç ve tecrübeli kurucuları Uğur Atukman Taban ve Itır Özoflu üstleniyor. Yönetmen koltuğunda dizinin senaryosunu da kaleme alan usta isim Tayfun Güneyer’in oturduğu dizi, bu sezon da yaratıcı ekibi ve mizahi üslubuyla romantik komedi dizilerinin dünyasını başarıyla konu ediniyor.

Fandom 2. sezonda neler olacak?

beIN ORIGINALS’ın merak uyandıran dizisi “Fandom”un yeni sezonunda da sürükleyici olaylar yaşanmaya devam ediyor. Senarist Can Aslan (Şahin Irmak), evinin altındaki gizli panik odasında sakladığı Ferda (Tuğçe Altuğ) ile mutlu mesut bir hayat sürmektedir. İnsanlardan ve sosyal hayattan Can gibi nefret eden Ferda, bu “gönüllü esaret” durumundan çok mutludur. Can ve Ferda, uzun süredir birlikte üzerinde çalıştıkları “Mavi Aşk” isimli sinema filminin senaryosunu bitirirken, filmin Türkiye sınırlarını da aşarak, uluslararası bir başarı elde edeceğine inanmaktadır. Can, yıllardır yazdığı dizi ve filmlerden tecrübeyle filmin sadece yönetmeni değil, aynı zamanda yapımcısı olmayı kafaya koymuştur.

Can ve Ferda için Mavi Aşk filminde ana karakteri kimin canlandıracağı çok önemlidir. Ferda ve Can daha senaryoyu yazarken, bu role en uygun ismin Türkiye’nin son dönemdeki en popüler ve en yakışıklı dizi oyuncusu olan Kuzey Güney (Ali Yağcı) olduğunu düşünür. Ferda, aynı Can’a yaptığı gibi sahte hesaplar açarak sinema filminde oynama konusunda Kuzey Güney’in aklını çelmeye çalışır ve Ferda’nın çabalarıyla gaza gelen Kuzey bir sinema filminde oynamak için Can ile bir araya gelir. Can, filmin hikayesini anlattığı sırada Kuzey’in, Can’ı hiç dinlemeyip onun senaryosu dışında her şey ile ilgilenmesi Can’ın büyük hayal kırıklığı yaşamasına sebep olur. Can, eve dönüp Ferda’ya yaşananları anlatır. Hem sevdiği adamın hem de aylarca emek verip yazdıkları senaryonun bu şekilde kale alınmamasına çok bozulan Ferda, Kuzey’i Zehra’nın sahibi olduğu teknede esir alır ve film çekimi için Can’ı çağırır.

Can, Ferda ve Zehra filme uygun ıssız ada bulmak için Marmaris açıklarında gezinirlerken, denizde baygın halde bir kadın bulurlar ve bu kadının aslında dünyaca ünlü Hollywood yıldızı olduğunu fark ederler. Hollywood yıldızının ağır travma yüzünden hafızasını kaybettiğini anlayınca, onu da filmde oynatmaya karar verirler. Karşısında rol arkadaşı olarak bir Hollywood yıldızını gören Kuzey ise rolüne ısınmaya başlar. Can ve Ferda, bu durumdan çok mutludur ama çekim yapacakları ıssız adada, çok sayıda tatsız sürpriz ve aksilik onları beklemektedir.

Oyuncu kadrosu

TUĞÇE ALTUĞ,

ŞAHİN IRMAK,

ALİ YAĞCI,

GÜLİN ERMİŞ,

CAMİLLA DUARTE ÇAKIR,

RECEP GÜNEYSU,

SERGEN ÖZDEMİR

BARIŞ BAŞAR

KONUK OYUNCU: GÜLDEN AVŞAROĞLU

“FANDOM”

YAPIM: OM CONTENT

KATEGORİ: beIN ORIGINALS

PLATFORM/KANAL: beIN CONNECT / beIN SERIES COMEDY

SENARİST VE YÖNETMEN: TAYFUN GÜNEYER

TÜR: DRAM, GERİLİM, AKSİYON, KOMEDİ

GENEL KOORDİNATÖR: REZZAN DİNİZ

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: TUNCAY ÇETİNSOY

İKİNCİ YÖNETMEN: BEDRANA MERİÇ