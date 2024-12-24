Beymen x Arçelik iş birliği: Daha klas bir Telve

Otomatik kahve makinesi Telve, Beymen ile Arçelik iş birliği ile farklı bir tasarımla tüketiciyle buluştu. Evinde yaratıcı ve farklı tasarımlar görmek isteyenler için sıra dışı bir alternatif.

Ofisteki makineyle gün boyu haşırneşir olduktan sonra evde farklı bir yüz görmek cazip bir fikir gibi görünüyor. Beymen’e özel olarak yaratılan tasarımlar, farklı desenlerin yanı sıra mor, turuncu ve yeşil renk alternatiflerine sahip.

Gelecek zamanlarda bu iş birliğinden bir de espresso makinesi çıkacağını da belirtelim.