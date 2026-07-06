Beyonce yeni şarkı çıkardı

Önümüzdeki eylül ayında müzik dünyasını sarsacak yepyeni bir albüm çıkarmaya hazırlanan dünyaca ünlü asil yıldız Beyoncé, heyecanla beklenen bu projeden ilk single çalışmasını hayranlarının beğenisine sundu.

Beyonce yeni şarkı çıkardı
Elele Online

Elele Online

Beyonce, 'Morning Dew (Donk)' adlı yeni şarkısıyla hayranlarının karşısına çıktı. Bu şarkı, sanatçının 4 Eylül'deki doğum gününe ve 2006 tarihli 'B'DAY' albümünün doğum gününde yeniden basımına da 60 günlük geri sayımı başlatıyor.

Şarkı, Beyonce'nin 2006 tarihli albümünün 20'nci yıl dönümü özel baskısında yer alacak. Şarkıyı Beyonce, Pharrell Williams, The-Dream ve Darius Dixon birlikte yazdı; Beyonce ve Pharrell Williams prodüksiyonunu yaptı.Beyonce yeni şarkı çıkardı - Resim : 1

İKİ YIL SONRA İLK

'Morning Dew (Donk)', Beyonce'nin iki yıl sonra çıkardığı ilk yeni şarkısı olma özelliği taşıyor. Ayrıca, Beyonce'nin sık sık birlikte çalıştığı ve 25'inci doğum gününe yakın bir zamanda Sports Illustrated Mayo kapağını da fotoğraflayan Cliff Watts tarafından yönetilen, eski görüntülerden oluşan bir klip de yayımlandı.Beyonce yeni şarkı çıkardı - Resim : 2

HAYRANLARI HEYECANLA BEKLİYOR

Beyonce'nin son stüdyo albümü, 29 Mart 2024'te yayınlanan 'Cowboy Carter', 2022'deki 'Renaissance' ile başlayan planlı bir üçlemenin ikinci albümü. Hayranları Beyonce'nin üçüncü albümün çıkmasını heyecanla bekliyor.

 
 
 
 
 
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