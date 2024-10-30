Bir bakışta Paris 2024 olimpiyat oyunları
Bu Yaz Paris'te gerçekleşen 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, açılış seremonisinden kapanışına, zafer kutlamalarından bitmek bilmeyen tartışmalara uzanan gösterişli müsabakalara ev sahipliği yaptı. Bir bakışta Paris'e yolculuğa hazır mısınız?
Elele Eylül-Ekim 2024 sayısından
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AÇILIŞ ZAMANI
Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleşen Olimpiyat Oyunları, bu kez benzerleri gibi yalnızca bir stadyumda değil, Paris’in kamusal alanlarının da dahil olduğu dev bir görsel şölenle açılışını gerçekleştirdi. Seine Nehri kıyısında başlayan açılış töreninde, 10 binin üzerinde sporcu nehir üzerinden teknelerle geçerek oyunların açılışına katıldı. Şehrin ışıltıları arasındaki törende Celine Dion, Lady Gaga, Aya Nakamura ve Gojira’nın canlı performansları eşlik etti. Açılış seremonisi alışılmışın dışında ilginç anlara da ev sahipliği yaptı. Bu da beraberinde dünya kamuoyunda birçok tartışmaya ve eleştiriye neden oldu. Şovu beğenenler, şovu beğenmeyenler. Olimpiyat Oyunları henüz başlarken kazananı olmayan bir mücadele çoktan başlamıştı. Göndermeler, teoriler, ilham alınanlar, üstü kapalı mesajlar, iddialar birbiri ardında gündemi meşgul etti. Şov boyunca tüm şehre yayılan bir gösterinin yaratıcılarından sanat yönetmeni Thomas Jolly ise koreografinin hiçbir grubu hedef almadığını, aksine ‘kapsayıcılık’ üzerine olduğunu söyleyerek performansı savunmuştu. Uzun süren tartışmalar birçok ismin dahil olduğu sonsuz bir döngüye girmişti ki, oyunlar bütün heyecanıyla seremoniye dair tartışmaları bir başkası yeniden gündeme getirene kadar rafa kaldırdı. Oyunlar başlıyor!
OLİMPİYAT ATEŞİ YANIYOR
Olimpiyat Oyunları’nın simgesi Olimpiyat Ateşi, Amsterdam 1928 Olimpiyatları’ndan bu yana etkinliğin geleneği olarak açılış törenlerinde yer alıyor. Bu kez Fransız judocu Teddy Riner ile eski atlet Marie-Jose Perec tarafından yakılan ateş, tasarımcı Mathieu Lehanneur imzalı ve 1783 yılında sıcak hava balonuyla ilk uçuşu gerçekleştiren Fransız mucitler olan Montgolfier kardeşlere saygı duruşu niteliği taşıyor. Onu özel kılan bir diğer detay ise benzerlerinin aksine durağan olmayan, havalanan ve hareket halindeki ilk olimpiyat ateşi olması.
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ORİJİNALDEN KOPYA KUTLAMA
Çinli cimnastikçi Zhou Yaqin, madalya töreni sırasında İtalyan sporcuların madalyayı ısırmasından ilham alarak onlara ayak uyduruyor. Paris 2024’ün akılda kalan anlarından biri olan madalya töreninde Alice D’Amato ve Manila Esposito madalya tesliminde madalyaları ısırırken gümüş madalyayı kazanan Zhou Yaqin, ya bunun bir ritüel olduğunu düşündü ya da bu havalı hareketin bir parçası olmak istedi. Kalbimizi çaldın Zhou!
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HAVALI VE TAMAMEN DOĞAL: YUSUF DİKEÇ
Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda 10 metre havalı tabancı karışık takım mücadelesinde ülkemize gümüş madalya kazandırdı. Başarılarıyla göğsümüzü kabartan takımın bir parçası olmanın dışında, Yusuf Dikeç rakiplerinin aksine ekipman kullanmadan, onun için sıradan bir günmüş gibi davranarak atış yaptığı anlar tüm dünyanın dikkatini çekti. Olimpiyat Oyunları’nın dünyaya sunduğu bir fenomen olan Dikeç’in atış pozu, dünyanın farklı noktalarında farklı sporcular tarafından zafer kutlaması olarak yapıldı ve milli sporcumuz onurlandırıldı. Altın madalya için Los Angeles 2028’i bekliyoruz! Milli atıcımız Yusuf Dikeç’in yanı sıra Güney Koreli Kim Yeji de fütüristik görünümü ve tıpkı Dikeç gibi kendinden emin tavrıyla viral olan ve hızla global şöhrete kavuşan bir diğer isim. Seni unuttuk sanma sakın…
Fotoğraf: GettyImages