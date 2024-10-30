Bir bakışta Paris 2024 olimpiyat oyunları

Elele Eylül-Ekim 2024 sayısından

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AÇILIŞ ZAMANI

Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleşen Olimpiyat Oyunları, bu kez benzerleri gibi yalnızca bir stadyumda değil, Paris’in kamusal alanlarının da dahil olduğu dev bir görsel şölenle açılışını gerçekleştirdi. Seine Nehri kıyısında başlayan açılış töreninde, 10 binin üzerinde sporcu nehir üzerinden teknelerle geçerek oyunların açılışına katıldı. Şehrin ışıltıları arasındaki törende Celine Dion, Lady Gaga, Aya Nakamura ve Gojira’nın canlı performansları eşlik etti. Açılış seremonisi alışılmışın dışında ilginç anlara da ev sahipliği yaptı. Bu da beraberinde dünya kamuoyunda birçok tartışmaya ve eleştiriye neden oldu. Şovu beğenenler, şovu beğenmeyenler. Olimpiyat Oyunları henüz başlarken kazananı olmayan bir mücadele çoktan başlamıştı. Göndermeler, teoriler, ilham alınanlar, üstü kapalı mesajlar, iddialar birbiri ardında gündemi meşgul etti. Şov boyunca tüm şehre yayılan bir gösterinin yaratıcılarından sanat yönetmeni Thomas Jolly ise koreografinin hiçbir grubu hedef almadığını, aksine ‘kapsayıcılık’ üzerine olduğunu söyleyerek performansı savunmuştu. Uzun süren tartışmalar birçok ismin dahil olduğu sonsuz bir döngüye girmişti ki, oyunlar bütün heyecanıyla seremoniye dair tartışmaları bir başkası yeniden gündeme getirene kadar rafa kaldırdı. Oyunlar başlıyor!