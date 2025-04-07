'Bir Minecraft Filmi'nden rekor geldi: Yılın en büyük açılışına imza attı
Başrollerinde Jason Momoa, Jack Black ve Sebastian Hansen gibi isimlerin yer aldığı 'Bir Minecraft Filmi' yılın en büyük açılışına imza atarak rekor üstüne rekor kırdı.
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Warner Bros. ve Legendary’nin yapımcılığını üstlendiği “Bir Minecraft Filmi”, ABD’de vizyona girdiği ilk hafta sonunda tam 157 milyon dolarlık hasılat elde ederek 2025’in en büyük açılışına imza attı.
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SİNEMA TARİHİNE GEÇTİ
Bir Minecraft Filmi aynı zamanda sinema tarihine geçti. Yapım, bir video oyunundan uyarlanan en çok izlenen film oldu.
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TAHMİNLERİ ALT ÜST ETTİ
Warner Bros. ve Legendary ortak yapımı filmin 70-90 milyon dolar hasılat elde etmesi bekleniyordu. Beklentiyi aşan yapım, dünya çapında ise 301 milyon dolar hasılat elde etti.
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Jack Black ve Jason Momoa’nın başrollerini paylaştığı fantastik komedi film, uluslararası pazarda da 144 milyon dolar kazanarak dünya genelinde 301 milyon dolara ulaştı.