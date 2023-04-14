Bir uzmana göre dünyanın en mutlu ülkesinde insanların yapmadığı 3 şey...

Dünya Mutluluk Raporu’na göre Finlandiya, arka arkaya beş yıl boyunca dünyanın en mutlu ülkesi olarak 1. sırada yer alıyor...
Finlandiyalı bir psikolog olan öğretim görevlisi ve yazar Frank Martela ülkesinde insanların yapmadığı 3 şeyi sıralıyor. Martela, "Mutluluğun temellerini inceleyen Finli bir filozof ve psikoloji araştırmacısı olarak bana sık sık şu soru soruluyor: Finlandiya’daki insanları hayatlarından bu kadar memnun eden nedir? Yüksek bir yaşam kalitesini sürdürmek için asla yapmadığımız üç şey vardır" diyor. Sıraladığı maddeler şöyle:
1. "Kendimizi komşularımızla kıyaslamayız"
Finli bir şairin ünlü bir dizesi vardır. Tercüme edildiğinde şu anlama gelir: Mutluluğunuzu kıyaslamayın veya bununla övünmeyin. Finliler, özellikle maddi şeyler ve zenginlik gösterileri söz konusu olduğunda bunu gerçekten ciddiye alırlar.
Martela, "Bir keresinde Finlandiya’nın en zengin adamlarından biriyle karşılaştım. Çocuğunu bebek arabasında tramvay istasyonuna doğru götürüyordu. Kendine pahalı bir araba alabilir ya da şoför tutabilirdi ama toplu taşımayı tercih etti" diyor. Ona göre Finlandiya’da başarılı ve mutlu insanlar ‘herkes gibi’ görünür.
Martela, "Sizi neyin mutlu ettiğine; başarılı görünmekten daha çok odaklanın. Gerçek mutluluğa giden ilk adım, kendinizi başkalarıyla karşılaştırmak yerine kendi standartlarınızı belirlemektir" diyor.