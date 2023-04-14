Bir uzmana göre dünyanın en mutlu ülkesinde insanların yapmadığı 3 şey...

Martela, "Bir keresinde Finlandiya’nın en zengin adamlarından biriyle karşılaştım. Çocuğunu bebek arabasında tramvay istasyonuna doğru götürüyordu. Kendine pahalı bir araba alabilir ya da şoför tutabilirdi ama toplu taşımayı tercih etti" diyor. Ona göre Finlandiya’da başarılı ve mutlu insanlar ‘herkes gibi’ görünür.

Martela, "Sizi neyin mutlu ettiğine; başarılı görünmekten daha çok odaklanın. Gerçek mutluluğa giden ilk adım, kendinizi başkalarıyla karşılaştırmak yerine kendi standartlarınızı belirlemektir" diyor.