Biz onları 'Haka dansı' ile biliyoruz! İşte gizemli Maori kültürü

2- “Marae”yi ziyaret etmek için bir davetiyeye ihtiyacın var

“Marae”ye gitmek için öncelikle geleneksel bir Māori seremonisi olan “powhiri”yi tamamlaman gerekiyor. Bu seremonide misafirler, askerler tarafından “wero” denen bir meydan okumayı tamamlamak zorunda. Endişe verici dursa da, bu gelenekte korkutucu bir şey yok çünkü Māori kültürünün bir parçası da misafirperverlik. Hoş karşılandığınızın ve kabul edildiğinizin bir göstergesi olarak katılımcılar şarkı söylerken askerler de misafir olacak kişiye bir sembol sunuyor.