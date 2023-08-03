Biz onları 'Haka dansı' ile biliyoruz! İşte gizemli Maori kültürü
Māori denince bir çoğumuzun aklına sosyal medya oldukça popüler olan haka dansı geliyor. Fakat, Māori kültürü bu danstan çok daha ötesine uzanıyor ve hikayesi bize dersler veriyor. Gelin bu gizemli kültürü birlikte keşfedelim...
1320 ve 1350 yılları arasında kanolarla Doğu Polinezya’dan Yeni Zelanda’ya gelen Māori, “yerli Polinezya halkı” olarak tanımlanıyor.
1- “Marae” Māori kültürünü deneyimlemenin en iyi yolu
Polinez kültüründe sosyal ve dini vesileler için kullanılan kutsal ve komün yer olarak tanımlanan “marae” Māori kültürünü deneyimlemenin en iyi yolu olarak görülüyor. “Marea” aracılığıyla, yerli halk birbirleriyle sosyalleşebilirken, kültürü bilmeyen biri de bu sayede birinci elden öğreniyor. “Marae”yi ziyaret edebilmek için ise lisanslı rehberlere ihtiyacın var, zira davetsiz misafirler pek de hoş karşılanmıyor.
2- “Marae”yi ziyaret etmek için bir davetiyeye ihtiyacın var
“Marae”ye gitmek için öncelikle geleneksel bir Māori seremonisi olan “powhiri”yi tamamlaman gerekiyor. Bu seremonide misafirler, askerler tarafından “wero” denen bir meydan okumayı tamamlamak zorunda. Endişe verici dursa da, bu gelenekte korkutucu bir şey yok çünkü Māori kültürünün bir parçası da misafirperverlik. Hoş karşılandığınızın ve kabul edildiğinizin bir göstergesi olarak katılımcılar şarkı söylerken askerler de misafir olacak kişiye bir sembol sunuyor.
3- Her Māori dövmesi aslında birbirinden farklı
Māori kültürü yüz ve vücutlta bulunan ilginç dövmelerle tanınıyor. Hepsi birbirine oldukça benzese de aslında her dövme birbirinden farklı. Dövmeler özel olarak Māoriler için tasarlanıyor ve zaman içinde evrimleşmiş bir teknikleri mevcut. Dövmeler, bireyin soyu, bilgeliği ve kabile içindeki itibarına bakılarak tasarlanıyor. Kültürleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için dövmeler hakkında kibarca soru sormak ise kabul edilebilir görülüyor.