BluTV’nin özel yapımı 'BÖRÜ 2039'un yayın tarihi belli oldu! İşte konusu, oyuncuları

BluTV’nin yeni dizisi ‘BÖRÜ 2039’un teaser afişi seyircinin beğenisine sunuldu. Börü 2039, televizyon ekranlarında yayınlanmış olan Börü dizisinin devamı niteliğinde ilerleyecek. Alper Çağlar'ın imza attığı ve 28 Aralık’ta ilk bölümü yayınlanacak seri aksiyon sahneleri ile iddialı. Peki BÖRÜ 2039 konusu nedir? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım:

BÖRÜ 2039'UN AFİŞİ YAYINLANDI

BluTV’nin Alper Çağlar'ın seri yaratıcısı olduğu ve Doruk Acar ile yapımcılığını üstlendiği özel yapımı ‘BÖRÜ 2039’ için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Aksiyonu yüksek bir hikaye vaad eden ‘BÖRÜ 2039’un teaser afişi paylaşıldı.

BÖRÜ 2039 DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kadrosunda Murat Arkın, Tuğba Sunguroğlu, Tuğçe Açıkgöz, Doğan Bayraktar, Cenay Türksever, Ozan Ağaç, Ahmet Pınar, Cansel Elçin, Deniz Uğur ve Emir Benderlioğlu gibi isimlerin buluştuğu proje çekimlerde kullanılan teknolojilerle de izleyenlere benzersiz bir deneyim hedefliyor.

BÖRÜ 2039 DİZİSİ KONUSU

Peki, Börü 2039 dizisinin konusu ne? Serinin ilk dizisi Börü'nün başlangıç tarihinden 25 sene sonrasını anlatan ‘Börü 2039’, dünyanın kaos içinde olduğu bir dönemde İstanbul ve Türkiye'de yaşananları konu alıyor.

28 ARALIK'TA SEYİRCİ İLE BULUŞUYOR

ÇağlarArts – Insignia iş ortaklığının BluTV’yle buluştuğu; Ahmet Atalay ile Can Emre’nin bölüm yönetmenliğini üstlendiği ‘BÖRÜ 2039’, 28 Aralık’ta seyirciyle buluşacak.