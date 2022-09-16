Buzdolabını 3 adımda nasıl temizlediğini ve rafları silmek için kullandığı ucuz çözümü açıklıyor

Melbourne'den Chantel Mila pandemi yasakları sırasında temizlik videoları paylaştıktan sonra oldukça popüler oldu. İki çocuk annesi Mila, yeni gibi görünmesini ve kokmasını sağlamak için buzdolabını derinlemesine temizlemede kullandığı yöntemi de anlattı. Mila'nın Perşembe günü paylaştığı video hızla viral oldu.

495.000 hayranı tarafından izlenen videoda Mila buzdolabını boşaltıyor, rafları çıkartıyor.

Temizlik için su, beyaz sirke ve vanilya özü kullanarak yaptığı spreyi bir kısmını karıştırıyor.

Raflara geçmeden önce buzdolabının içini temizliyor. Zorlu köşeler için kullanılmamış bir diş fırçası kullanıyor.

Karışımı raflara da sıkıyor, ardından yıkayıp ılık suyla duruluyor ve kurumalarını bekleyip buzdolabına yerleştiriyor. (Yukarıdaki videodaki gibi)

Mila, "Bu karışım zorlu kirleri çıkarmak için harikadır. Cam raflarınızı pırıl pırıl yapar ve buzdolabı kokusunu da giderir" diyor.

Mila her rafı ılık suyla yıkamadan önce karışımı püskürtüyor.

Temizleme spreyinin formülünü ise şöyle paylaşıyor. (Ancak alerjik reaksiyonlara karşı böyle bir yöntemi denemeden önce bir uzmana danışmak her zaman önemli)