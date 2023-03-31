Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu yeni Netflix dizisi 'Kübra'dan ilk kare paylaşıldı. Afşin Kum’un aynı isimli romanından uyarlanan dizinin senaryosunu Murat Uyurkulak, Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme aldı.

Kübra dizisi konusu

İstanbul'un arka sokaklarında yaşayan Gökhan, hayatının aşkıyla evlenmek için yaşamını yoluna koymaya çalışmaktadır. Gökhan’ın sıradan hayatı, parçası olduğu sanal arkadaşlık grubundan, Kübra isimli bir hesaptan gelmeye başlayan mesajlarla alt üst olur. Kübra, ona kimsenin bilmediği, beklenmedik olaylar hakkında birtakım bilgi ve uyarılar vermektedir. Bu mesajlaşma zamanla, Gökhan’ın seçilmiş kişi olduğuna inandığı bir yolculuğa dönüşür. Bu yolculukta Gökhan’ın destekçileri kadar düşmanları da olacaktır.

Kübra dizisi oyuncuları

Dizide başrol Çağatay Ulusoy’a Aslıhan Malbora, Nazan Kesal, Ahsen Eroğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimler eşlik ediyor.