Can Kolukısa kimdir, kaç yaşında, nereli?

Can Kolukısa, 1950’li yıllarda başladığı tiyatro kariyerini sinema ve televizyon projeleriyle sürdürdü. Çok sayıda yapımda yardımcı oyuncu ve karakter oyuncusu olarak kamera karşısına geçen Kolukısa’nın ölüm nedeni ise belirtilmedi. Peki, Can Kolukısa kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Can Kolukısa hakkında detaylı biyografi bilgileri...

CAN KOLUKISA KİMDİR?

Can Kolukısa, 14 Mayıs 1934 tarihinde Eskişehir’de doğdu. Işık Lisesi’nden mezun olduktan sonra Fransa’ya giderek Sorbonne Üniversitesi Tiyatro Enstitüsü’nde tiyatro eğitimi aldı. Fransa’da bulunduğu dönemde yazar Pınar Kür ile tanışan Kolukısa, daha sonra Kür ile evlendi. Tiyatro çalışmalarına genç yaşta başlayan oyuncu, ilerleyen yıllarda sinema ve televizyon projelerinde de rol aldı. Can Kolukısa, vefat ettiğinde 92 yaşındaydı.

CAN KOLUKISA KARİYERİ

Can Kolukısa, tiyatroya 1953 yılında İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosu’nda başladı. Kariyeri boyunca Cep Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Sahne Z ve Halk Oyuncuları gibi topluluklarda görev aldı. 1991-1992 yılları arasında Gaziantep Şehir Tiyatrosu’nun sanat yönetmenliğini yaptı. Sinema kariyerinde Kapıcılar Kralı, Postacı, Züğürt Ağa, Selamsız Bandosu, Arabesk ve Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni gibi yapımlarda rol aldı. Televizyonda ise Yabancı Damat, Selena, Hanımın Çiftliği, Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin, Bizim Hikaye, Gibi, Balkan Ninnisi, İnci Taneleri ve Mehmed: Fetihler Sultanı gibi dizilerin oyuncu kadrosunda yer aldı.

CAN KOLUKISA NEDEN VEFAT ETTİ?

Can Kolukısa’nın vefatının ardından yapılan resmî açıklamada, oyuncunun hangi sebeple vefat ettiği bilgisi paylaşılmadı. Yapılan açıklamada herhangi bir hastalık veya farklı bir sağlık sorununa ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

CAN KOLUKISA’NIN ÇALIŞTIĞI TİYATROLAR

İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosu

Cep Tiyatrosu

Oda Tiyatrosu

Dormen Tiyatrosu

Sahne Z

Halk Oyuncuları

Gaziantep Şehir Tiyatrosu

CAN KOLUKISA FİLMLERİ VE TV DİZİLERİ

1976: Kapıcılar Kralı

1984: Postacı, Kuruntu Ailesi

1985: Züğürt Ağa, Asılacak Kadın

1986: Selamsız Bandosu

1988: Geçmiş Bahar Mimozaları, Arabesk

1990: Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni

1992: İmdat ile Zarife

1993: Kurt Kanunu

1994: Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri, Hadi Gel Bar

1995: Bay Kamber, Mavi Sürgün, Tersine Dünya

1996: İz, Yalı

1997: Düş, Gerçek, Bir de Sinema

1998: Kurtuluş, Utanmaz Adam

2000: Yaban, Tersine Akan Nehir

2003: İnsan Kurdu

2004: Abdülhamid Düşerken, Yabancı Damat, Analık, Dedelerimi Evlendirirken, Utanmaz Adam, Yaşar Kemal Belgeseli, Yusuf Yüzlü

2005: Sırlar Dünyası / Sır Kapısı, Koltuk Sevdası, Memleket Hikâyeleri: Aynalı Körük

2006: Bir Aşk Uğruna

2007: Asmalı Konak, Selena, Kara Duvak, Karşılaşma

2008: Bıçak Sırtı, İki Genç Kız, Meleğin Düşüşü, Beş Kollu Avize, Bütün Çocuklarım, Düğün Şarkıcısı

2009: Eve Dönüş, Hanımın Çiftliği, Oyunlarla Yaşayanlar, Rüya Gibi

2012: Acayip Hikâyeler

2013: Taş Mektep, Yolculuk, Muhteşem Yüzyıl

2014: Ah Neriman

2015: Beş Kardeş, Cinayet, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kasap Havası

2016: Vatanım Sensin

2017: Aslan Ailem

2019: Bizim Hikaye

2021: Alef, Gibi

2022: Balkan Ninnisi

2024: Dedemin Gözyaşları, İnci Taneleri

2025: Mehmed: Fetihler Sultanı