Can Kolukısa kimdir, kaç yaşında, nereli?
Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının usta ismi Can Kolukısa’nın vefatı, sanat camiasını ve sevenlerini derin bir yasa boğdu. Acı haberin ardından usta oyuncunun yaşamı, eğitimi ve rol aldığı unutulmaz yapımlar yeniden merak konusu oldu. Peki, Can Kolukısa kimdir, kaç yaşında, nereli, neden vefat etti? İşte detaylar...
Elele Online
Can Kolukısa, 1950’li yıllarda başladığı tiyatro kariyerini sinema ve televizyon projeleriyle sürdürdü. Çok sayıda yapımda yardımcı oyuncu ve karakter oyuncusu olarak kamera karşısına geçen Kolukısa’nın ölüm nedeni ise belirtilmedi. Peki, Can Kolukısa kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Can Kolukısa hakkında detaylı biyografi bilgileri...
CAN KOLUKISA KİMDİR?
Can Kolukısa, 14 Mayıs 1934 tarihinde Eskişehir’de doğdu. Işık Lisesi’nden mezun olduktan sonra Fransa’ya giderek Sorbonne Üniversitesi Tiyatro Enstitüsü’nde tiyatro eğitimi aldı. Fransa’da bulunduğu dönemde yazar Pınar Kür ile tanışan Kolukısa, daha sonra Kür ile evlendi. Tiyatro çalışmalarına genç yaşta başlayan oyuncu, ilerleyen yıllarda sinema ve televizyon projelerinde de rol aldı. Can Kolukısa, vefat ettiğinde 92 yaşındaydı.
CAN KOLUKISA KARİYERİ
Can Kolukısa, tiyatroya 1953 yılında İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosu’nda başladı. Kariyeri boyunca Cep Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Sahne Z ve Halk Oyuncuları gibi topluluklarda görev aldı. 1991-1992 yılları arasında Gaziantep Şehir Tiyatrosu’nun sanat yönetmenliğini yaptı. Sinema kariyerinde Kapıcılar Kralı, Postacı, Züğürt Ağa, Selamsız Bandosu, Arabesk ve Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni gibi yapımlarda rol aldı. Televizyonda ise Yabancı Damat, Selena, Hanımın Çiftliği, Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin, Bizim Hikaye, Gibi, Balkan Ninnisi, İnci Taneleri ve Mehmed: Fetihler Sultanı gibi dizilerin oyuncu kadrosunda yer aldı.
CAN KOLUKISA NEDEN VEFAT ETTİ?
Can Kolukısa’nın vefatının ardından yapılan resmî açıklamada, oyuncunun hangi sebeple vefat ettiği bilgisi paylaşılmadı. Yapılan açıklamada herhangi bir hastalık veya farklı bir sağlık sorununa ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.
CAN KOLUKISA’NIN ÇALIŞTIĞI TİYATROLAR
İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosu
Cep Tiyatrosu
Oda Tiyatrosu
Dormen Tiyatrosu
Sahne Z
Halk Oyuncuları
Gaziantep Şehir Tiyatrosu
CAN KOLUKISA FİLMLERİ VE TV DİZİLERİ
1976: Kapıcılar Kralı
1984: Postacı, Kuruntu Ailesi
1985: Züğürt Ağa, Asılacak Kadın
1986: Selamsız Bandosu
1988: Geçmiş Bahar Mimozaları, Arabesk
1990: Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni
1992: İmdat ile Zarife
1993: Kurt Kanunu
1994: Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri, Hadi Gel Bar
1995: Bay Kamber, Mavi Sürgün, Tersine Dünya
1996: İz, Yalı
1997: Düş, Gerçek, Bir de Sinema
1998: Kurtuluş, Utanmaz Adam
2000: Yaban, Tersine Akan Nehir
2003: İnsan Kurdu
2004: Abdülhamid Düşerken, Yabancı Damat, Analık, Dedelerimi Evlendirirken, Utanmaz Adam, Yaşar Kemal Belgeseli, Yusuf Yüzlü
2005: Sırlar Dünyası / Sır Kapısı, Koltuk Sevdası, Memleket Hikâyeleri: Aynalı Körük
2006: Bir Aşk Uğruna
2007: Asmalı Konak, Selena, Kara Duvak, Karşılaşma
2008: Bıçak Sırtı, İki Genç Kız, Meleğin Düşüşü, Beş Kollu Avize, Bütün Çocuklarım, Düğün Şarkıcısı
2009: Eve Dönüş, Hanımın Çiftliği, Oyunlarla Yaşayanlar, Rüya Gibi
2012: Acayip Hikâyeler
2013: Taş Mektep, Yolculuk, Muhteşem Yüzyıl
2014: Ah Neriman
2015: Beş Kardeş, Cinayet, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kasap Havası
2016: Vatanım Sensin
2017: Aslan Ailem
2019: Bizim Hikaye
2021: Alef, Gibi
2022: Balkan Ninnisi
2024: Dedemin Gözyaşları, İnci Taneleri
2025: Mehmed: Fetihler Sultanı