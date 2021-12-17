Gündüz kuşağının yeni dizisi 'Canım Annem' TV8’de başlıyor

Bir aşk ve aile dramının yaşandığı yepyeni günlük dizi “Canım Annem” hafta içi her gün TV8 ekranında izleyici ile buluşacak. Yapımcılığını Saran Studios ve Stellar Yapım'ın üstlendiği dizinin yönetmenliğini ise Yasemin Erkul Türkmenli ve Ece Tahtalıoğlu Pertez yapıyor. Peki Canım Annem dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yakından bakalım:

CANIM ANNEM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Canım Annem dizisinin konusu şu şekilde: Zeynep, annesine çok düşkün masum güzel bir kızdır. Bir gün, annesi Cemre kaza geçirir ve ölür. Zeynep üzülmesin diye ona annesinin öldüğünü söyleyemezler. Çünkü doğuştan kalbi delik olan Zeynep, bu üzüntüyü kaldıramayacak kadar hasta bir kalbe sahiptir. Zeynep’in annesi ölürken öyle bir iftiraya uğrar ki, bu iftiralara inanan kocası Murat, taparcasına sevdiği eşinden şimdi deli gibi nefret etmektedir.

Murat’ın annesi oğlunu, hep evlenmesini arzuladığı Melek ile evlendirmek için şimdi uygun şartlara sahiptir. Zeynep annesinin öldüğünü öğrendiği gece babasının Melek ile evlendirilmek istediğini de öğrenir ve kriz geçirir. Zeynep’in kalbi durmak üzereyken, bir mucize gerçekleşir.

Zeynep’in karşısında annesine ikizi kadar benzeyen Nazlı çıkar. Son anda Zeynep’in hayatı kurtulmuştur ve ona anne diye sarılır. Murat şimdi kızı için, nefret ettiği eşine tıpatıp benzeyen Nazlı’ya, Zeynep kalp ameliyatı olana kadar kiralık annesi olmasını teklif eder. Nazlı ve Cemre’nin ikizi olduğunu, Nazlı dahil kimse bilmemektedir. Fakat kader onu bu hakikati öğensin diye oraya göndermiştir.

CANIM ANNEM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Selin Sezgin

Erol Gedik

Gece Işık Demirel

Serdar Yıldırım

Dilara Büyükbayraktar

Cansın Mısırlı

Faruk Pakiş

Özlem Savaş

Kayra Zabçı

Emin Önal

Belma Mamati

Yavuz Pekdiker

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