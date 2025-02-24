Cansu Dere ile İbrahim Çelikkol, okuma provasında

Başrollerinde Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol'un olacağı Binbir Gece Masalları, yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Cansu Dere ile İbrahim Çelikkol, okuma provasında - Resim : 1

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol’un başrollerini paylaştığı dizi, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen okuma provalarıyla çekim sürecine resmen adım attı. 

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Cansu Dere ile İbrahim Çelikkol, okuma provasında - Resim : 2

30 bölümlük proje, izleyicilere masalsı bir dünyanın kapılarını açmaya hazırlanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Metin Günay otururken, senaryosu ise Atilla Engin tarafından kaleme alındı. 

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Cansu Dere ile İbrahim Çelikkol, okuma provasında - Resim : 3

Sultan Şehriyar ve Şehrazat’ın etkileyici  hikâyesini ekrana taşıyacak olan dizi, tarihi ve mistik ögeleriyle izleyicileri geçmişe götürecek.

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Cansu Dere ile İbrahim Çelikkol, okuma provasında - Resim : 4