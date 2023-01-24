Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 2. sezon müjdesi

Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu ve Berkan Şal’ın başrolleri paylaştığı dizi, 24 Ocak’taki 8’inci bölümüyle sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Dizinin hayranları tarafından ikinci sezonun gelip gelmeyeceği merakla beklenirken, Blu TV dizinin yeni sezon için onay aldığını bildirdi.

"Bu şehri size bırakmayız dedik"

BluTV, yeni sezon haberini duyurduğu paylaşımında, "Kötü adamların içinde kaldık da biz kötü olmadık ki! Bu şehrin ayazında nefeslerini kestik! E biz sonuçta bu şehri size bırakmayız dedik, ne bekliyordunuz ki? Çok uğraştık, çok emek verdik; siz de karşılığını verdiniz. O zaman bu işin hakkını verelim! 2. sezon da BluTV’de olacak!" ifadelerini kullandı.

Kötü adamların içinde kaldık da biz kötü olmadık ki! Bu şehrin ayazında nefeslerini kestik! E biz sonuçta bu şehri size bırakmayız dedik, ne bekliyordunuz ki? Çok uğraştık, çok emek verdik; siz de karşılığını verdiniz. O zaman bu işin hakkını verelim! 2. sezon da BluTV’de olacak! pic.twitter.com/MgpL77SSAm — BluTV (@BluTV) January 23, 2023

Yapımcılığını Ortaks Yapım’ın üstlendiği dizide Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç'ın yanı sıra Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ve Gökçe Eyüboğlu gibi isimler yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Devrim Yalçın üstlenirken senaryo ise Ercan Uğur imzası taşıyor.