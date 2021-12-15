Çöpçüler Kralı, Kapıcılar Kralı: Yeşilçam'ın ünlü fimleri nerede çekildi?

Aradan geçen uzun yıllara rağmen Kemal Sunal filmleri televizyonlarda ilgi görmeye devam ediyor. Çöpçüler Kralı, Kapıcılar Kralı ve Şendul Şaban... Üç filmin başrolünde de Kemal Sunal var. Ancak filmlerin ortak özelliği sadece bu değil. Üç film de İstanbul'da aynı sokakta çekildi: İstanbul Cihangir'de bulunan Güneşli Sokak... Güneşli Sokak, Sıraselviler Caddesi'ni takip edince sol tarafta kalıyor. TRT Haber Yeşilçam'ın hafızalara kazınan sokağını haberleştirmişti. Gelin filmlerin çekildiği binalara o röportaj eşliğinde yakından bakalım.

KAPICILAR KRALI'NIN ÇEKİLDİĞİ BİNA

Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı 1976 yapımı Kapıcılar Kralı 14. Antalya Film Festivali'nde "En İyi 2. Film" ödülünü kazandı. Zeki Ökten "En Başarılı Yönetmen", Kemal Sunal'da "En Başarılı Erkek Oyuncu" ödüllerini aldı. Kurnaz bir bina görevlisinin maceralarını anlatan filmin dış çekimleri Güneşli Sokak'ta 1964 yılında inşaa edilen Selahattin Zeren Apartmanı'nda çekilmiş. Dairelerdeki çekimler ise biraz daha ileride bulunan bir binada gerçekleştirilmiş. Geçmişten günümüze binada değişen şey bir asansörün gelmiş olması.

OTURDUĞUM DAİRENİN BİR ALTINDA OTURUYORDUM

TRT 2020 yılında bina sahipleri Nuran Zeren Gülersoy ve eşi Gürbüz Gülersoy ile röportaj yapmış ve filmin hayranlarının hala görmeye geldiğini söylemişti.

Nuran Zeren Gülersoy röportajda şunları anlatmıştı: Kapıcılar Kralı 1976 yılında yer almıştı. Şu an oturduğum dairenin bir alt katında oturuyordum. Babamdan rica ettiler. Babam da dairelerin içine çok girmeden filmin çekilmesine izin verdi. Yapı Kemal Sunal ile ün kazandı. Çok ziyaretçi oluyor, hatta turist gruplarını getiriyor zaman zaman.

ÇÖPÇÜLER KRALI'NIN ÇEKİLDİĞİ BİNA

Yönetmenliğini Zeki Ökten’in yaptığı 1978 yapımı Çöpçüler Kralı’nın çekimleri yine Güneşli Sokak’ta bulunan 14 numaralı apartmanda ve çevresinde gerçekleştirilmiş. Apatman bugün hala yerinde duruyor.

Çöpçüler Kralı filminde Kemal Sunal’ın “Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği” repliğinde bahsi geçen park ise Cihangir Parkı. Filmde 1985 yapımı Şendul Şaban filminin bazı sahnelerinin çekimleri gerçekleştirilmiş.