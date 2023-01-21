Dağınık gardırobunuzu düzene sokmak için 4 tavsiye

Gardırobunuzu baştan sona gözden geçirmek gözünüzü korkutabilir, ancak bu sizi epeyce rahatlatacaktır. 2023 yılına girmemiz ile birlikte gardırobumuzda da yenilik ve temizlik yapma vakti geldi. Bu temizlikle dolabınıza alıp bir kenara attığınız şeyleri bulacak; dolayısıyla belki de gereksiz yere alışveriş yapmaktan kurtulacaksınız. Peki, ama nasıl mı? İşte dağınık dolabınızı düzene sokmanın yolları...

DAĞINIK DOLABINIZI DÜZENE SOKMANIN 4 YOLU

Başlamak yolu yarılamanın yarısıdır

Önce kendinize bu operasyon için bir gün ayırın. Planınızı yapın ve başlayın. Çünkü Stilist Julie Blichfeld, "Her şeyden önce, gardırobunuz için duygusal bir denetim yapmalısınız" diyor. Bazen yeterince kullanmadığınız ve hakkını veremediğiniz bir kıyafetle karşılaşabilirsiniz. Bu size kendinizi kötü hissettirebilir, ama vedalaşmanız gereken kıyafetleri seçmeli buradan başlamalısınız.

Neleri atacağınıza karar verin!

Birçok nedenden dolayı kıyafetlerimize ilginç bir şekilde bağlanırız. Bazen bu duygusal, bazen de bir gün giyeceğimiz konusunda kendimizi kandırdığımız için. Peki, kıyafetlerimizle artık vedalaşma zamanı geldiyse ne yapmalı? Hangi kıyafetimizin kalacağını hangisinin verileceğini karar vermek için kendimize bazı sorular sormamız gerekiyor. Önce manevi değeri olup olmadığını sorun kendinize sonra ise bu kıyafeti ne kadar önce kullandınız ve sonra unuttunuz? Ve en önemlisi bir daha giyer miyim?

Neyi saklamalıyım?

Hangi kıyafetleri saklayacağınıza karar vermek gardırobunuzu düzenlemenin en temel öğesidir. Stilist Blichfeld, neyi saklamanız gerektiğini şu yöntemle anlatıyor: ''14 günlük bir seyahate çıkıyor olsanız yanınıza ne alırdınız? Yalnızca bu 14 günlük düzenlenmiş kıyafetlerin gardırobunuzda kalmasına izin verin ve gerisini toplayın''

Dolabınızı birbirine uygun parçalardan oluşturun

Kendinize bir t-shirt aldığınızda bunun hem eteğinizle hem taytınızla hem de eşofman altınıza uygunluğuna bakıp alırsanız bir taşla birçok kuş vurmuş olursunuz. Birbirine uyumlu kıyafetler seçmek, hem dolabınızı kolay yönetmenizi hem de sizi gereksiz alışveriş yapmaktan kurtarır.