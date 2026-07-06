Daha 17 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kanal D’nin pazar akşamlarına damga vuran gizem ve dram yüklü gençlik dizisi Daha 17, ekranlara gelen son bölümüyle izleyicileri yine televizyon başına kilitledi. Heyecan dolu son bölümün ardından gözler doğrudan yeni bölüm tanıtımına çevrildi. Peki, Daha 17 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
Kanal D'nin dikkat çeken gençlik dizisi Daha 17'de sırlar birer birer ortaya çıkmaya başlarken, karakterler arasındaki gerilim de giderek tırmanıyor. Son bölümde Aras, kardeşine dair ulaştığı yeni ipuçlarının peşine düşerken, Teoman ise Serhat ve Aras'ın gizli bağlantısını çözmeye bir adım daha yaklaştı.
Daha 17 6. bölüm özeti
Aras, kardeşinin öldüğü yalanını söyleyen gazetecinin ofisini boş bulunca Demir'in kendisinden önemli bir gerçeği sakladığını anladı. Elindeki küçük ipuçlarını bir araya getiren Aras, kendisine mesaj atan kişinin Serhat olabileceğinden şüphelenmeye başladı.
Diğer yandan Teoman, Serhat'ın Aras''la konuştuğu telefonu ele geçirdi. Rehberde kayıtlı tek numarayı aradığında karşısında Aras'ın sesini duyan Teoman, Serhat ve Aras'ın birlikte hareket ettiğini düşünerek gerçeğin peşine düştü. Ancak bu girişimi, Hakan'ın öfkesiyle karşı karşıya kalmasına neden oldu.
Teoman'ın Aras'la sürekli bir araya gelmesi, geçmişe dair unutulmuş anıların yeniden gün yüzüne çıkmasına yol açarken, Şebnem de Aras'ın gerçek kimliğini öğrenince eşiyle birlikte daha sert önlemler almaya karar verdi. Ancak planları bekledikleri gibi işlemedi. Alınan kararlar, Teoman ile Aras'ı bir kez daha aynı noktada buluştururken, bu kez Leyla da yaşanan olayların tam merkezinde yer aldı.
Daha 17'nin 7. bölüm fragmanı da yayınlandı: