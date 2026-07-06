Daha 17 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diğer yandan Teoman, Serhat'ın Aras''la konuştuğu telefonu ele geçirdi. Rehberde kayıtlı tek numarayı aradığında karşısında Aras'ın sesini duyan Teoman, Serhat ve Aras'ın birlikte hareket ettiğini düşünerek gerçeğin peşine düştü. Ancak bu girişimi, Hakan'ın öfkesiyle karşı karşıya kalmasına neden oldu.

Teoman'ın Aras'la sürekli bir araya gelmesi, geçmişe dair unutulmuş anıların yeniden gün yüzüne çıkmasına yol açarken, Şebnem de Aras'ın gerçek kimliğini öğrenince eşiyle birlikte daha sert önlemler almaya karar verdi. Ancak planları bekledikleri gibi işlemedi. Alınan kararlar, Teoman ile Aras'ı bir kez daha aynı noktada buluştururken, bu kez Leyla da yaşanan olayların tam merkezinde yer aldı.