Daha 17, ehliyetsiz sürücülere karşı farkındalık yarattı

Ata Yaşat’ın canlandırdığı Teoman ile Çağan Efe Ak’ın yer aldığı kaza sahnesi izleyicilere gerilim dolu anlar yaşattı. Bölüme damga vuran bu sahnenin ardından yaşananlar ise adeta ders niteliğindeydi. Komiser Mustafa (Cemal Toktaş) ile Hakan’ın (Armağan Oğuz) diyaloğu, ehliyetsiz araç kullanmanın doğurabileceği sonuçları gözler önüne serdi.

'BUNLARA GÖZ YUMMAYALIM'

Mustafa Komiser’in, “Oğlunuzun araç kullanmaya yaşı tutmuyor. Bu şekilde hem kendi hayatını hem de başkalarının hayatını tehlikeye atıyor. Sizden ricam; üzerimize düşeni yapalım, bunlara göz yummayalım, kimsenin canı yanmasın” sözleri dikkat çekti.

Hakan karakterinin, “Merak etmeyin, gerekeni yapacağız” yanıtı da yapılanın yanlışlığını ortaya koydu. Diyalog, izleyiciler tarafından ailelere yönelik güçlü bir toplumsal mesaj olarak değerlendirildi.

SAHNE GÜNDEM OLDU

Komiser Mustafa, “Ne kolay değil mi; insanların hayatını tehlikeye atmak. İnsanda biraz sorumluluk olur ya” sözleriyle konuya yönelik sitemini açıkça ortaya koydu. Polis memurunun, “Aynen öyle komiserim; ne kendi çocuklarını düşünüyorlar ne de başkalarını. Yazık günah, hepsi can” yanıtı ise durumun ciddiyetini bir kez daha vurguladı. Dijital mecralarda da gündem olan sahne ile Daha 17, üstlendiği sosyal sorumluluk misyonuyla kalpleri fethetti.

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, Pastel Film imzalı Daha 17, pazar akşamları Kanal D’de izleyiciyle buluşuyor.