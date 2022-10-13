Daha rahat bir uykuya hazırlanın: İpek pijama giyinmenin faydaları

İpek, hissi hoş ve sıcak havalar için ideal olan konforlu bir malzemedir. İpek giysiler, aynı zamanda, etkili bir şekilde örtülme eğiliminde ve vücudunuzun en güzel kıvrımlarına dikkat çekerek sizi ince gösterir. Ayrıca has ipekli giysiler veya herhangi diğer ipek giysileri, diğer kumaş giysilere göre daha uzun süre dayandığı için yenisini almaya gerek kalmadan yıllarca giyebilirsiniz. Peki ipek pijamaların gece uykunuzda sağlayacağı faydaları biliyor musunuz? İşte ipek pijamanın faydaları...

Daha iyi uykuyu teşvik eder

İpekler içinde uyumanın zevkini yaşarsanız, uykuya dalmadan önce sadece birkaç koyun sayarsınız. En iyi pijamalar ipekten yapılmıştır çünkü uykuyu teşvik eden serin ve taze bir malzemeyle dinlenmenize izin verirler. Parlaklığı ve pürüzsüzlüğü ile tanınan ipek, değişken iklimlerde bile nemi tutabilir ve vücut ısısını düzenleyebilir. Bu nedenle ipek, gece dinlenmenizin kalitesini artırabilecek harika bir uyku arkadaşıdır.

Sinir sisteminizi gevşemeye teşvik eden bu malzemenin doğal tasarımı, ihtiyacınız olan tam uyku döngüsünü elde etmenin püf noktasıdır. İpek, eski Çin'de kalıcı rahatsızlıkları tedavi etmek için tercih edilen bir malzemeydi. Gerçekten, sıcak basmaları sırasında insanı serinleteceği için menopoza giren kadınlara iyi geldiği de söylenir. İpeğin rahatlığı nedeniyle eklem ağrılarından kas ağrılarına kadar şikayetleri olanlara tavsiye edilir. İnsan vücuduna çok az baskı uygulayarak ve kullanıcının doğal vücut kıvrımlarına ve hareketlerine uyum sağlayarak kullanıcı için bütün bir gece uykusunun desteklenmesine yardımcı olur.

Astım ve egzamanın şiddetini azaltır

İpek, hipoalerjenik nitelikleri ve doğal protein yapısı ile ünlüdür. Ek olarak, kumaş yapısı toz birikimini engeller. Aslında %100 organik kökeni nedeniyle ipeğin en şiddetli cilt alerjilerine bile daha toleranslı olduğu kanıtlanmıştır. İpek, alerji sorunları olanları rahatlatabileceğinden yatak takımı için de mükemmel bir malzeme olarak kabul edilir. Ek olarak ipek, özellikle egzaması olanlar için bir bireyin alerjisini tetikleyebilecek toz, bakteri ve diğer maddelerin birikmesini en aza indirir. Son olarak, ipek, sündürülebilir özelliği nedeniyle geleneksel pamuklu spor giyim ve geceliklerin ideal bir alternatifidir.

Yaşlanmayı yavaşlatır

Örneğin, has ipekli giysilerde bulunan ipek amino asitleri adı verilen doğal bir maddenin, kırışıklıklar da dahil olmak üzere belirli yaşlanma belirtilerini azalttığı keşfedilmiştir. Gece boyunca ciltte tutulduğunda ipek de harikalar yaratır. Sonuç olarak, havlu, nevresim ve yastık kılıfı şeklindeki ipek artık doğal bir yaşlanma karşıtı tedavi olarak kabul edilmektedir. Dermatologlar, ipeğin, kısa bir gece uykusundan sonra bile insan cildini gençleştirme ve yaşlanmanın ciltteki belirtilerini yavaşlatma gücüne sahip olduğunu onaylıyorlar.

Sinirleri yatıştırır

İpek, sağlıklı ve genç bir cildi korumak için gerekli olan, siz uyurken pamuklu ve polyester kumaşların cildinizden aldığı nemi yenileyebilir ve koruyabilir. Ayrıca ipek, gerekli amino asitler ve doğal protein açısından zengin doğal bir madde olarak sinir sistemini kandırarak yatıştırır. Bu nedenle, sinirlerinizi yatıştırır ve insanların yaşlandıkça aldığı kırışıklıkları azaltır.

Kalabalığın arasından sıyrılmanızı sağlayacak yeni bir gecelik arıyorsanız, ipek bir geceliğe yatırım yapmayı düşünün. İpek gecelikler sadece harika görünmekle ve cilt üzerinde harika bir his vermekle kalmaz, aynı zamanda solmadan veya şeklini kaybetmeden önce de uzun süre dayanabilir.