Dark’ın yaratıcılarından beyin yakan bir dizi daha: 1899'un ilk fragman yayınlandı

Gizem sevenlere müjde! Dark'ın yapımcılarından yeni bir beyin yakan dizi daha geliyor. Sekiz bölümlük ilk sezonun kamera arkasında Dark'ın yaratıcılarından Baran Bo Odar ve Jantje Friese yer alıyor. Dark'tan birkaç tanıdık simanın da bulunduğu oyuncu kadrosu ile dizi severlerle buluşmaya hazırlanan 1899, doğaüstü gizemleri konu alıyor.

Dark ile herkesin beğenisini toplayan ve gizem yaratmayı başaran başaran Baran bo Odar ve Jantje Friese, yine beynimizi yakma potansiyeli olan bir diziyle karşımıza çıkıyor. 1899 dizisinde Aneurin Barnard, Emily Beecham, Anton Lesser, Clara Rosager gibi isimler yer alıyor. Ayrıca Dark'ın başrollerinden olan Andreas Pietschmann da bulunuyor.

1899 dizisi Avrupa'dan New York'a giden bir göçmen gemisinin yolculuk sırasında karşılaştığı gizemli olayları ele alıyor. Netflix merakla beklenen dizinin tanıtım fragmanını da yayınladı.

1899 DİZİSİNİN KONUSU

1899 yılında geçen dizide Avrupa'dan New York'a giden bir göçmen gemisinin yolculuk sırasında karşılaştığı gizemli olayları ele almasını göreceğiz. Farklı milletlerden insanların oluşturduğu topluluğun, seyahat ederken bir başka göçmen gemisiyle yollarının kesiştiğine şahit olacağız. Göçmen gemisini açık denizde sürüklenirken yolculukları beklenmedik bir yöne savrulur. Onları gemide bekleyen gizem vardır. Yolculuk sırasında karşılaştıkları bilmeceler, çözülemeyen olaylar ve sırlarla örülü bir ağ ile olaylar birbirine bağlanır.

HER OYUNCU KENDİ ANA DİLİNDE KONUŞACAK

Dark dizisi Almanca dilinde çekilmişti. 1899 dizisi ise her oyuncu kendi ana dilini konuşacak. Herkesin farklı dilde konuştuğu dizi izleyici için eşsiz bir deneyim imkanı sunuyor.

1899 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

1899'un ne zaman yayınlanacağını şu an için bilinmiyor. 1899 dizisinin bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor.