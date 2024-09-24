Dedemin Gözyaşları filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?
Başrollerini Halil Ergün ve Erkan Petekkaya'nın paylaştığı 'Dedemin Gözyaşları' bu hafta sinemalarda en çok izlenen yapım oldu. Peki, 'Dedemin Gözyaşları' filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? İşte yanıtı...
Bu hafta sonu en çok izlenen film olan "Dedemin Gözyaşları" yirmi hafta aradan sonra Box Office Türkiye hafta sonu listesinin zirvesinde yer almayı başaran ilk yerli film oldu. Biz de sizler için 'Dedemin Gözyaşları' filmini mercek altına aldık.
'DEDEMİN GÖZYAŞLARI' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Lösemiyle mücadele eden torunu Mustafa'yı büyük bir sevgiyle büyüten Kemal'in hayatı, hiç beklemediği bir anda, bambaşka bir yöne savrulur. Küçük bir sahil kasabasında, dedesinin yanında mutlu bir çocukluk geçiren Mustafa'nın 10 yaşında yakalandığı amansız hastalık hem Kemal'i hem de tüm mahalleyi derinden etkiler. Bu zorlu süreçte, dede Kemal ile tanışan bir muhabirin gerçek kimliğini saklayarak haber peşinde koşması, beklenmedik olayların fitilini ateşler.
'DEDEMİN GÖZYAŞLARI' FİLMİNİN OYUNCULARI
- Halil Ergün
- Ali Kürşat Uzun
- Erkan Petekkaya
- Cem Kılıç
- Seda Tosun
- Sinem Yıldırım
- Turgay Tanülkü
- Ali İpin
- Aliye Uzunatağan
- Elif Kaya
Yönetmen ve senarist: İhsan Taş
FİLMİN TEMASI: SEVGİ, UMUT VE FEDAKARLIK
Dedemin Gözyaşları, sadece lösemi hastası bir çocuğun hastalıkla mücadelesini değil, aynı zamanda aile bağlarının gücünü, sevginin iyileştirici etkisini ve fedakarlığın önemini anlatıyor. Dede-torun ilişkisi üzerinden şekillenen bu hikaye, seyircilerin kalbine dokunmayı hedefliyor.