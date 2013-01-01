Açelya

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Biliyor musunuz, bu çiçek çok dayanıklıdır. Biraz sevgi görürse ömrü insandan bile uzun olur!



Çiçeklenme: Nisan-Mayıs



Soğuğa dayanıklı bir bitkidir. Sağlıklı gelişim göstermesi için güneş ya da yarı gölge alanlarda yetiştirmeye özen gösterin. Toprağı kurudukça sulamak doğru olur. Ev için olan Indica türleri, dış mekanda kullanılan Japonica türlerine göre daha az güneş ister. Ama alıştırırsanız doğrudan doğrudan güneş ışığında da bırakabilirsiniz.



Nasıl bakmalı?

Çok bakım istemeyen bir bitkidir. Sulama konusunda oldukça hassas davranmanız gerekir. Özellikle saksıda olanları hiç susuz bırakmamaya çalışın. Satın aldığınızda saksısı küçükse toprağını ve saksısını değiştirin. Küçük saksılarda bitki yeterli suyu alamaz ve kurur. Bahçe toprağınız killi ve kireçliyse dikim sırasında açacağınız çukur, bitki kökünün en az iki katı derinliğinde ve genişliğinde olmalıdır. Torflu toprak kullanın aksi takdirde bitkinin yaprakları iki sene içinde sararır. Çiçeklenme bittiğinde yani ilkbaharda budanmalıdır. Bitkinin enine yayılma özelliği olduğu için dip kısımdaki fazlalıklar budanmalıdır. Açelyanın çiçekleri yalın ve katmerli olarak ikiye ayrılır. Her iki cins de çok güzeldir.

