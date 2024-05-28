Bu yaz evinizde kullanabileceğiniz 10 bahçe dekorasyonu fikri

İster büyük bir bahçeniz olsun, ister küçük bir bahçeniz olsun, hatta hiç bahçeniz olsun, size evinizi canlandıracak birkaç ustaca bahçe dekorasyon ve objesi fikri veriyoruz...

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Bu yaz evinizde kullanabileceğiniz 10 bahçe dekorasyonu fikri - Resim : 1

1- Meyveler

Taze narenciye meyvelerini içeren bu çiçek aranjmanları neredeyse en çok tercih edilen bahçe objeleri arasında yer alıyor...

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Bu yaz evinizde kullanabileceğiniz 10 bahçe dekorasyonu fikri - Resim : 2

2- Seramik Saksılar

Ahşap bir stand üzerindeki beyaz seramik kaplar, bahçeye taze ve modern bir hava katıyor.

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Bu yaz evinizde kullanabileceğiniz 10 bahçe dekorasyonu fikri - Resim : 3

3- Pırıltı Işıklar

Birkaç parıldayan ışık dizisinin, bahçenizi evinizde yaz aylarında açık havada vakit geçirebileceğiniz bir noktaya nasıl dönüştürdüğüne şaşıracaksınız.

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Bu yaz evinizde kullanabileceğiniz 10 bahçe dekorasyonu fikri - Resim : 4
4- Merdiven saksılık

Çiçeklerinizi rahatça sergileyebileceğiniz bu dizayn ile bahçenize şıklık gelecek.