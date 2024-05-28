Anasayfa Plus Dekorasyon Bu yaz evinizde kullanabileceğiniz 10 bahçe dekorasyonu fikri
Bu yaz evinizde kullanabileceğiniz 10 bahçe dekorasyonu fikri
İster büyük bir bahçeniz olsun, ister küçük bir bahçeniz olsun, hatta hiç bahçeniz olsun, size evinizi canlandıracak birkaç ustaca bahçe dekorasyon ve objesi fikri veriyoruz...
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1- Meyveler
Taze narenciye meyvelerini içeren bu çiçek aranjmanları neredeyse en çok tercih edilen bahçe objeleri arasında yer alıyor...
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2- Seramik Saksılar
Ahşap bir stand üzerindeki beyaz seramik kaplar, bahçeye taze ve modern bir hava katıyor.
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3- Pırıltı Işıklar
Birkaç parıldayan ışık dizisinin, bahçenizi evinizde yaz aylarında açık havada vakit geçirebileceğiniz bir noktaya nasıl dönüştürdüğüne şaşıracaksınız.
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4- Merdiven saksılık
Çiçeklerinizi rahatça sergileyebileceğiniz bu dizayn ile bahçenize şıklık gelecek.