Çocuğunuz için sebze ve meyve pürelerini kolayca hazırlayın

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Mutfakta hanımların işini kolaylaştıran ürünler tasarlayan GoldMaster, yeni blender setini müşterilerinin beğenisine sunuyor

950W güçlü performansı sayesinde malzemelerin kısa sürede hazırlanmasında büyük kolaylık sağlayan İnci Blender Set ayrıca turbo çalışma özelliği ile çırpılması ve karıştırılması zor olan malzemeleri kolayca hazırlayarak zaman tasarrufu sağlıyor. İnci blenderın mikser aparatı ve blenderı paslanmaz çelik olarak tasarlandı. Böylece uzun ömürlü kullanım imkanı sunan blender set aynı zamanda sağlıklı bir işlem yapmayı sağlıyor. GoldMaster İnci blenderın 0,8 lt kapasiteli işlem haznesi ile domates, havuç, soğan vb. sebze ve yiyecekleri hazırlayabilir, çocuklar için sağlıklı meyve ve sebze püreleri, misafirleriniz için kokteyller hazırlayarak sevdiklerinize leziz tatlar sunabilirsiniz. Ergonomik tasarımı, beyaz inci rengi ve şık görünümüyle dikkat çeken İnci blender, hanımların mutfaktaki baş yardımcısı olmaya aday görünüyor.