Evin içerisinde küçük bir ağaç varmış hissi veren benjamin bitkisi dekorasyonda ferahlatıcı bir etki sağlıyor. Benjaminin bakımı ve dekorasyonda kullanımı ile ilgili önerileri bu yazıda bulabilirsiniz.

Dekorasyonda yeşil bitkiler kullanmanın, estetik olduğu kadar ferahlatıcı bir etkisi var. Şehir hayatında yeşil rengin rahatlatıcı etkisinden uzakta yaşıyoruz. Evlerimizin içinde yeşil bitkiler kullanarak özlediğimiz doğa yaşantısının bir parçasını evlerimize taşımak mümkün. Benjamin bitkisi de yeşil rengi ve büyük yaprakları ile evinizde huzur verici bir etki yaratır. Büyük boyutlardaki benjaminler evin içerisinde küçük bir ağaç varmış gibi hissettirir.





Benjamin Bakımı

Benjamin bitkisi aydınlık ortamları sever ancak direkt olarak güneş ışığına maruz kalmaktan hoşlanmaz. Aşırı sıcaktan ve soğuktan olumsuz olarak etkilenir. Bulunduğu ortamın sıcaklığı yedi derecenin altında olmamalıdır. Bulunduğu ortamın hava sıcaklığında çok fazla değişiklik olmaması gerekir. Hava değişikliğinden hoşlanmayan benjamin, yer değişikliğini de sevmez. Benjamin bir noktaya yerleştirildikten sonra yeri çok fazla değiştirilmemelidir. Bulunduğu ortama bolca oksijen veren benjamin, toprağındaki mineralleri hızlı bir şekilde tüketir. Bu yüzden senede bir toprağı değiştirilmelidir. Toprağını değiştirirken sıcaklık farkından fazla etkilenmemesi için bu işlem ilkbahar döneminde yapılmalıdır.





Sulamada Dikkat Edilmesi Gerekenler

Benjamin bitkisine verilecek su musluk suyu olmamalıdır. Temiz ve oda sıcaklığında olan bir su ile sulanmalıdır. Benjamine verilen su miktarı sıcaklık değişmediği sürece değiştirilmemelidir. Aynı zamanda, aynı miktarda su vermelisiniz. Yazları verdiğiniz su miktarını artırarak ve kışın su miktarını azaltarak bitkinin su oranını koruyabilirsiniz.





Dekorasyonda Benjamin

Geniş, yeşil yaprakları ile estetik bir görünüme sahip olan benjamin bitkisinin dekorasyonda kullanılması giderek yaygınlık kazanıyor. Benjamin bitkisini evin içerisine yerleştirirken dikkat edilmesi gereken ilk şey dekorasyon zevkinden önce bitkinin iyiliğini ön planda tutmak. Eğer benjamininiz yapraklarını dökmeye başlarsa güzelliği ile evinize mutluluk veremez. O yüzden benjamini yerleştirirken aydınlık bir yere yerleştirmeye özen gösterin. Benjamin bitkisi aydınlık ortamları sever. Aydınlık bir köşeye yerleştirirken, onun direkt olarak gün ışığı almasından kaçınmalısınız. Benjamin bitkisi gün ışığına direkt olarak maruz kalmaktan hoşlanmaz. Benjaminin sağlığı için gereken şartları sağlayan yerlerde dekorasyon amaçlı benjamini kullanabilirsiniz.





Orta Boy Benjamin İçin Dekorasyon Önerileri

Benjamin küçük bir bitki değildir. Ancak orta boy benjaminleri bulmak mümkündür. Renkli saksılar içerisine koyduğunuz bitkiyi bir sehpanın üzerine tek başına yerleştirebilirsiniz. Bir raf düzeneğinin üzerine yerleştirebilirsiniz. Benjaminin yeşil rengine yakışacak renkli saksılar kullabilirsiniz.









Büyük Boy Benjamin İçin Dekorasyon Önerileri

Benjamin genellikle büyük boyutlarda bulunur. Evinizde küçük bir ağaç varmış gibi bir etki yaratan benjamin bitkisini geniş ve aydınlık hollerde, salonların köşelerinde kullanabilirsiniz. Bitkiler için hazırladığınız rafların yanına, yere yerleştirebilirsiniz. Benjamin yüksek oranda oksijen vererek ortamın oksijen seviyesini yükseltir. Ancak geceleri ortamdan oksijen alarak, odaya karbondioksit salacağından yattığınız odada benjamin bulundurmaktan kaçınmalısınız.

