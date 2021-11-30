House of Gucci'deki malikane Airbnb’den kiralanabilecek
House of Gucci filminde yer alan malikane Airbnb'den kiralanabilecek.. İşte ilanın detayları ve malikaneden görüntüler...
Ridley Scoot’ın yeni filmi House of Gucci kullanılan Villa Balbiano adlı malikane Airbnb üzerinden kiralanabilecek. İtalya'nın Como Gölü'nün kıyısında bulunan Villa Balbiano, filmde Gucci ailesinin büyüğü Aldo Gucci'nin evi olarak kameralara yansıyor. 30 Mart 2022'de tek geceliği 1500 dolardan konaklamaya fırsat verecek. Rezervasyonlar ise 6 Aralık’ta açılacak.
Villada altı büyük yatak odası yer alıyor. Villada her detay Jacques Garcia tarafından tasarlanmış.
Villa Balbiano, 16. yüzyılın sonunda ünlü Kardinal Tolomeo Gallio için inşa edilmiş ve birkaç yıl boyunca özel konut olarak hizmet vermiş.
Kardinal Angelo Maria Durini ise bir asırdan fazla bir süre sonra burayı devraldı ve villayı ziyafetlere, danslara ve festivallere ev sahipliği yapacak şekilde yeniledi.