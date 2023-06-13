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İzmir'e yerleşen Gizem Karaca'nın lüks villası fotoğraflar
Güzel Köylü, İçimdeki Fırtına, Baraj ve son olarak TRT ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu gibi başarılı yapımlarda rol alan Gizem Karaca, Kemal Ekmekçi ile evlendikten sonra İzmir'e yerleşmişti. Ünlü oyuncunun Instagram paylaşımlarında lüks evi gözlerden kaçmadı.
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2017 yılında Kemal Ekmekçi ile evlenip İzmir'e yerleşen oyuncu Gizem Karaca, lüks villasından paylaşımlar yapmaya devam ediyor. İzmir'e yerleşen Gizem Karaca'nın yeni hayatı uzun süre gündem olmuştu.
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Doğal hayatı benimseyen ünlü oyuncu, bahçesinde sık sık ekip biçtiği paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor.
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İşte Gizem Karaca'nın lüks evinden fotoğraflar...
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