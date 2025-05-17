Küçük oturma odası düzeni: Alanınızı maksimum kullanmanın 10 sıra dışı yolu

Odak Noktanızı Belirleyin

Odak noktaları, küçük ya da büyük her odanın ayrılmaz parçasıdır. Doğru seçildiğinde, bir odanın düzenini daha amaçlı, pratik ve ilham verici hale getirir. Özellikle küçük oturma odalarında odak noktası çok önemlidir; çünkü sınırlı alanda bile düşünülmüş ve düzenli bir mekan izlenimi yaratır.

Şömine, televizyon veya büyük bir pencere gibi doğal bir odak noktası seçin ve mobilyalarınızı buna göre konumlandırın. Bu, odayı topraklar ve düzenli gösterir.