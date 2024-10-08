Singapur'daki Pan Pacific Orchard dünyanın en iyisi seçildi. İşte gökdelenin etkileyici ayrıntıları

Benzersiz tasarım, kuleyi dört ayrı yığına bölen bir dizi L şeklinde hacimden oluşuyor ve kentsel bahçeler ve yeşillikler için alan açıyor. Dört terasın her biri, Singapur'un tropikal ortamıyla ilgili farklı bir motife dayanır: ormanlar, plajlar, bahçeler ve bulutlar, artan düzende.