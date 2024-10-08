Singapur'daki Pan Pacific Orchard dünyanın en iyisi seçildi. İşte gökdelenin etkileyici ayrıntıları
Singapur'daki Pan Pacific Orchard, Yüksek Binalar ve Kentsel Yaşam Alanı Konseyi tarafından dünyanın en iyi yeni yüksek binası seçildi. İşte bu etkileyici gökdelenden ayrıntılar...
CNN International'ın aktardığı habere göre Singapur'daki Pan Pacific Orchard, Yüksek Binalar ve Kentsel Yaşam Alanı Konseyi (CTBUH) tarafından dünyanın en iyi yeni yüksek binası seçildi. Ödülü Çarşamba günü bir basın bülteninde duyuran sektör grubu, kuleyi "yüksek yoğunluklu kentselliğe çığır açan bir yaklaşım" sergileyen "doğadaki bir otel" olarak tanımladı.
Binada tropikal bitkiler geniş yapısal sütunlara tırmanıyor ve yerden yüzlerce fit yukarıda çıkıntılardan sarkıyor. Misafirler kavurucu öğle güneşinden uzakta, lagün benzeri bir yüzme havuzunun etrafında uzanıyor. Kulenin çerçevesi içinde, bir dağ yamacına oyulmuş mağaralar gibi yükselen bir dizi teras yer alıyor.
461 metre yüksekliğindeki yapının yemyeşil açık hava boşlukları şaşırtıcı derecede samimi hissettiriyor. Tasarımın arkasındaki Singapurlu firma WOHA'dan mimar Hong Wei Phua, Perşembe günü CNN'e siteyi gezdirirken "Oteli çok büyük bir bina olarak değil, daha çok mahalle ölçeğinde deneyimliyorsunuz" demiş.
Benzersiz tasarım, kuleyi dört ayrı yığına bölen bir dizi L şeklinde hacimden oluşuyor ve kentsel bahçeler ve yeşillikler için alan açıyor. Dört terasın her biri, Singapur'un tropikal ortamıyla ilgili farklı bir motife dayanır: ormanlar, plajlar, bahçeler ve bulutlar, artan düzende.