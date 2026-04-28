Delikanlı'nın 4. bölümünde neler oldu? 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Show TV’nin yeni dizisi Delikanlı, dün akşam 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İşte Mert Ramazan Demir, Salih Bademci ve Melis Sezen gibi güçlü isimleri bir araya getiren yapımın son bölümünde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanına dair tüm detaylar...
Delikanlı dizisinin dün akşam Show Tv ekranlarında yayınlanan son bölümünde, Yusuf’un hem ailesini koruma çabası hem de özel hayatındaki karmaşa izleyiciyi ekran başına kilitledi. Kardeşini kurtaran Yusuf, geçmişin hesaplaşmalarıyla karşı karşıya kalırken Dila ile olan ilişkisi büyük bir darbe aldı.
KARDEŞLERİN ZORLU YÜZLEŞMESİ
Bölümün açılışında Yusuf, Sarpların elinde olan kardeşini riskli bir operasyonla kurtarmayı başardı. Ancak bu kurtarış, beklenen huzuru getirmek yerine iki kardeş arasında yıllardır biriken kırgınlıkların patlamasına neden oldu.
Yusuf’un aileyi ayakta tutmak adına bugüne kadar sakladığı büyük sırrın ağırlığı, bu sert hesaplaşma sırasında ilk kez bu kadar net hissedildi. İkilinin arasındaki kapanmamış yaralar, yaşanan bu diyalogla birlikte daha da derinleşti.
DİLA VE YUSUF ARASINDA "HAZAN" ENGELİ
Yusuf’un başka bir kadınla birlikte olduğuna dair oluşan yanlış anlaşılma, Dila ile arasındaki güven bağını kopardı. Bu krizi bir fırsat olarak gören Hazan, Dila’nın hayal kırıklığını derinleştirmek ve çiftin arasını tamamen açmak için hamlelerini sıklaştırdı. Dila’nın sarsılan güvenini onarmak, Yusuf için düşmanlarıyla savaşmaktan daha zor bir hal almaya başladı.
EV İÇİNDE GERİLİM TIRMANIYOR
Kızılhan ailesinin cephesinde de sular durulmuyor. Zühre’nin otoriter ve baskıcı tavırları aile bireyleri üzerindeki etkisini artırırken, Sarp’ın şüpheci yaklaşımları evdeki huzursuzluğu kronik bir gerilime dönüştürdü. Sarp’ın her adımı mercek altına alması, Yusuf’un gizli planlarını uygulama alanını daraltıyor.