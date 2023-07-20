Deniz Can Aktaş ve Miray Daner'li "Hudutsuz Sevda" dizisinden ilk kare geldi

Kanalların yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Deniz Can Aktaş ve Miray Daner’in Hudutsuz Sevda dizisinde partner olduğu duyurulmuştu. Diziden ilk kare yayınlandı.

İlk kare geldi

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Hudutsuz Sevda” dizisi FOX‘un yeni yayın dönemindeki iddialı projelerinin başında geliyor. Deniz Can Aktaş ve Miray Daner’in başrolü paylaşacağı diziden ilk kare yayınlandı. Medyapım fotoğrafı “Yeni sezonda aşkı buluyoruz! Deniz Can Aktaş ve Miray Daner’in başrollerini paylaştığı “Hudutsuz Sevda” çok yakında FOX ekranında!” mesajı paylaştı.