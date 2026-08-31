Dün akşam Masterchef'te kim elendi?

Geçen bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Emre olmuştu. Emre eleme potasına Hasan Alp'i gönderdi. Heyecan dolu gecenin sonunda daha sonra da eleme oylaması yapıldı. Oylamada ismi en çok çıkan isim Şükran oldu. Eleme adaylarının ardından 30 Ağustos Masterchef son bölümde ilk turda künefe ile yaratıcı tabaklar istendi. Peki, Masterchef kim elendi? İşte, MasterChef son bölüm ve elenen yarışmacı...

İLK TURU KİMLER GEÇTİ?

İlk turda en başarılı tabak yapan Nilay oldu.

Ayşe, Hasan Alp de ilk turun sevilen tabaklarından olarak, turu geçmeyi başardılar.

MASTERCHEF İKİNCİ TURDA NELER OLDU?

Simge, Kübra, Şükran, Recep ikinci tura kaldı. İkinci turda yarışmacılardan kadayıflı karides hazırlanması istendi.

Somer Şef'in tabağına en yakın tarifi yapan yarışmacı ve turu ilk geçen isim Recep oldu. Dördüncü haftaya geçmeyi başaran ikinci yarışmacı ise Şükran oldu.

SİMGE YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Eleme potasında Kübra ve Simge zor dakikalar yaşadı. Şeflerin değerlendirmesiyle eleme potasından çıkan isim Kübra olurken, Simge yarışmaya veda etti.