Dünya çapında arabasız yaşamın olduğu 8 destinasyon

EN İYİ ARAÇSIZ 8 ÜLKE

1. Kopenhag, Danimarka

Kopenhag 2017'den beri dünyanın en yeşil şehri. Şehrin kentsel planlama stratejisi yenilenebilir enerjiyi, daha temiz ulaşımı ve kamusal alanları teşvik ediyor.

Kopenhag, 2025 yılına kadar karbon nötr olmayı hedefliyor ve bu da onu bisikletçiler ve yayalar için en çok tercih edilen destinasyon haline getiriyor. Önemli ilgi çekici yerler arasında Kopenhag Opera Binası, Gemini Residence, 17. yüzyıldan kalma Nyhavn sahili ve dünyaca ünlü Tivoli Bahçeleri gibi mimari harikalar yer alır.