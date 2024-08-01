Ece Üner'in yeni adresi belli oldu

1 / 4
Show Ana Haber, TV100 ve Sözcü TV'de ana haber bültenlerini sunan Ece Üner'in yeni adresi Halk TV oldu.
2 / 4
Üner sosyal medya hesabından "Halk'ın en iyi bülteni için çok çalışacağız" diye duyurdu.
3 / 4
Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, “Halk TV'de yeni dönem diyerek” Ece Üner'i duyurdu. Toktaş "Ece Üner yeni dönemde Halk Ana Haber ile karşınızda olacak" dedi.
4 / 4
Üner bu paylaşımı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:
"Halkın Halk için Halk tarafından en doğru şekilde bilgilendirilmesi için Halk TV ailesine katıldım."