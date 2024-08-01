Ece Üner'in yeni adresi belli oldu

Bir süredir Sözcü TV'de “Sözün Gücü” programının sunuculuğunu yapan Ece Üner'in yeni adresi belli oldu.

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Ece Üner'in yeni adresi belli oldu - Resim : 1

Show Ana Haber, TV100 ve Sözcü TV'de ana haber bültenlerini sunan Ece Üner'in yeni adresi Halk TV oldu.

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Ece Üner'in yeni adresi belli oldu - Resim : 2

Üner sosyal medya hesabından "Halk'ın en iyi bülteni için çok çalışacağız" diye duyurdu.

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Ece Üner'in yeni adresi belli oldu - Resim : 3

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, “Halk TV'de yeni dönem diyerek” Ece Üner'i duyurdu. Toktaş "Ece Üner yeni dönemde Halk Ana Haber ile karşınızda olacak" dedi.

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Ece Üner'in yeni adresi belli oldu - Resim : 4

Üner bu paylaşımı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Halkın Halk için Halk tarafından en doğru şekilde bilgilendirilmesi için Halk TV ailesine katıldım."