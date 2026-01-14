ELLE Style Awards 2026 ödülleri sahiplerini buldu

#SahneSenin vurgusunun ilham olduğu, moda, müzik, popüler kültür ve sanat alanlarında 24 farklı kategoride yılın en ilham veren, stil sahibi ve başarılı isimlerinin ödüllendirildiği ELLE Style Awards 2026 X Dyson gecesi, 14 Ocak Çarşamba akşamı gerçekleşti.

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ İSİMLER

ELLE Türkiye ve Dyson ev sahipliğinde gerçekleşen ödül töreni öncesinde, Kasım 2024 – Kasım 2025 dönemini değerlendiren jüri, medya, moda, sanat ve tasarım dünyasından birbirinden değerli isimleri bir araya getirdi.

JÜRİ ÜYELERİ

Jüride ELLE Türkiye Yayın Direktörü Melda Narmanlı Çimen, ELLE Türkiye Moda Direktörü Aslı Asil, BIG Medya Teknoloji CEO'su Cem M. Başar, Dyson Türkiye Pazarlama Direktörü Işıl Buldur'un yanı sıra iç mimar Alara Koçibey, sanatçı Arzum Onan, model, sunucu, yapımcı Burcu Esmersoy, influencer Duygu Özaslan Mutaf, moda tasarımcısı Elif Brav, psikolog, sanat programı yapımcısı Elif Dürüst, moda tasarımcısı Gül Ağış, sporcu İbrahim Kutluay, saç artisti İbrahim Zengin, moda fotoğrafçısı Mehmet Erzincan, sanatçı Nükhet Duru, Osmanlı sanatı uzmanı, yazar Serdar Gülgün gibi farklı mecralardan değerli isimler yer aldı.

ELLE STYLE AWARDS 2026 X DYSON ÖDÜLLERİ:

Dyson Güç Performans ve Güzellik Ödülü: Defne Kurt

Yılın İlham Veren İsmi: Alperen Şengün

Yılın Sürdürülebilir Başarı Ödülü: Kenan Doğulu

Yılın Moda Vizyoneri: Serra Türker Bayır

Yılın Yükselen Moda Tasarımcısı: Mustafa Oral Ünlü

Yılın Marka Elçisi: Dilan Çiçek Deniz X Boucheron

Yılın Moda Tasarımcısı: Amor Gariboviç

Yılın Televizyon Performansı / Erkek: Halit Ergenç

Yılın Stil Sahibi Sanat İnsanı: Ferzan Özpetek

Yılın Televizyon Performansı / Kadın: Sinem Ünsal

Yılın Dijital Performansı: Giray Altınok

Yılın Moda Influencer’ı: Mina Ceran

Yılın Stil Sahibi Müzisyeni: Zeynep Bastık

Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu: Hande Erçel

Yılın Moda İşbirliği: Edis X Academia

Yılın Stil Sahibi Erkek Oyuncusu: Barış Arduç

Yılın Yükselen Moda Fotoğrafçısı: Mustafa Nurdoğdu

Yılın Modeli: Serkan Deniz

Yılın Saç Artisti: Mutlu Ahmet Sinan

Yılın Stil Sahibi İş İnsanı: Aytül Ayke Fıratoğlu

Yılın Makyaj Artisti: Yağız Yoldaş

Yılın Stil Keşfi: Serra Arıtürk

ELLE Kızı: Serenay Sarıkaya

Yılın Stil İkonu: Semiramis Pekkan