ELLE Style Awards 2026 ödülleri sahiplerini buldu
Farklı hayaller, değerler ve hedeflerle kendi sahnelerinde ışıldayanların bir araya geldiği ELLE Style Awards 2026 X Dyson gecesi, gerçekleşti. İşte medya, moda, sanat ve tasarım dünyasından birbirinden değerli isimlerin bir araya geldiği özel gecede ödül alan isimler...
#SahneSenin vurgusunun ilham olduğu, moda, müzik, popüler kültür ve sanat alanlarında 24 farklı kategoride yılın en ilham veren, stil sahibi ve başarılı isimlerinin ödüllendirildiği ELLE Style Awards 2026 X Dyson gecesi, 14 Ocak Çarşamba akşamı gerçekleşti.
BİRBİRİNDEN DEĞERLİ İSİMLER
ELLE Türkiye ve Dyson ev sahipliğinde gerçekleşen ödül töreni öncesinde, Kasım 2024 – Kasım 2025 dönemini değerlendiren jüri, medya, moda, sanat ve tasarım dünyasından birbirinden değerli isimleri bir araya getirdi.
JÜRİ ÜYELERİ
Jüride ELLE Türkiye Yayın Direktörü Melda Narmanlı Çimen, ELLE Türkiye Moda Direktörü Aslı Asil, BIG Medya Teknoloji CEO'su Cem M. Başar, Dyson Türkiye Pazarlama Direktörü Işıl Buldur'un yanı sıra iç mimar Alara Koçibey, sanatçı Arzum Onan, model, sunucu, yapımcı Burcu Esmersoy, influencer Duygu Özaslan Mutaf, moda tasarımcısı Elif Brav, psikolog, sanat programı yapımcısı Elif Dürüst, moda tasarımcısı Gül Ağış, sporcu İbrahim Kutluay, saç artisti İbrahim Zengin, moda fotoğrafçısı Mehmet Erzincan, sanatçı Nükhet Duru, Osmanlı sanatı uzmanı, yazar Serdar Gülgün gibi farklı mecralardan değerli isimler yer aldı.
ELLE STYLE AWARDS 2026 X DYSON ÖDÜLLERİ:
Dyson Güç Performans ve Güzellik Ödülü: Defne Kurt
Yılın İlham Veren İsmi: Alperen Şengün
Yılın Sürdürülebilir Başarı Ödülü: Kenan Doğulu
Yılın Moda Vizyoneri: Serra Türker Bayır
Yılın Yükselen Moda Tasarımcısı: Mustafa Oral Ünlü
Yılın Marka Elçisi: Dilan Çiçek Deniz X Boucheron
Yılın Moda Tasarımcısı: Amor Gariboviç
Yılın Televizyon Performansı / Erkek: Halit Ergenç
Yılın Stil Sahibi Sanat İnsanı: Ferzan Özpetek
Yılın Televizyon Performansı / Kadın: Sinem Ünsal
Yılın Dijital Performansı: Giray Altınok
Yılın Moda Influencer’ı: Mina Ceran
Yılın Stil Sahibi Müzisyeni: Zeynep Bastık
Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu: Hande Erçel
Yılın Moda İşbirliği: Edis X Academia
Yılın Stil Sahibi Erkek Oyuncusu: Barış Arduç
Yılın Yükselen Moda Fotoğrafçısı: Mustafa Nurdoğdu
Yılın Modeli: Serkan Deniz
Yılın Saç Artisti: Mutlu Ahmet Sinan
Yılın Stil Sahibi İş İnsanı: Aytül Ayke Fıratoğlu
Yılın Makyaj Artisti: Yağız Yoldaş
Yılın Stil Keşfi: Serra Arıtürk
ELLE Kızı: Serenay Sarıkaya
Yılın Stil İkonu: Semiramis Pekkan