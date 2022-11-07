Enerji seviyenizi önemli derecede iyileştirecek 7 alışkanlık
Yorgun mu hissediyorsun yoksa öğleden sonra bir çöküşe mi giriyorsun? Bu basit yaşam tarzı değişiklikleri büyük bir fark yaratabilir. Günlük rutininizde sadece birkaç basit değişikliği benimsemek, yorgunluğu yenmenin anahtarı olabilir. Peki daha enerjik hissetmek için neler yapılabilir?
8 saat uyusanız da yorgun hissederek mi uyanıyorsunuz? Veya gün içinde enerjinizin hemen tükendiğini mi hissediyorsunuz? O zaman alışkanlıklarınızdan bazılarını değiştirmenin veya yenilerini eklemenin zamanı gelmiş demektir. Sürekli hareket halindeyken, yeniden şarj etmenin yollarını bulmak zor olabilir. Bununla birlikte, Robert Wood Johnson Tıp Okulu Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Anabilim Dalı profesörü ve başkanı Dr. Alfred Tallia, düşük enerji seviyelerinin günlük rutininizde basit değişiklikler yaparak giderilebileceğini açıkladı.
Tükettiğiniz kafein miktarını sınırlayın
Yorgun hissettiğinizde, günün ilerleyen saatlerinde tekrar canlanmak için üçüncü veya dördüncü bir fincan kahve yapmak cazip gelebilir. Bununla birlikte, çok fazla kafein içmek sizi uyuşuk bırakarak paradoksal bir etkiye sahip olabilir. “Gün boyunca çok miktarda kafeinli içecek tüketiyorsanız, bu muhtemelen uyku düzeninizi etkileyecektir. Bu daha sonra enerji seviyenizi etkileyebilir. ”diyor Tallia. Kafeinli içecekleri aniden kesmenin de ilk başta yorgun hissetmenize neden olabileceğini unutmamak önemlidir. Vücut uyarıcı olarak kafeine alışır ve kafein olmadığında bir enerji düşüşü yaşayabilirsiniz.
Uyku kalitenizi artırın
Önemli olan 8 saat uyku almanız değildir. Örneğin gece 1' de yatıyorsanız ve sabah 9'da kalkıyorsanız bu sizi hala yorgun hissettirebilir. Araştırmalara göre uyuma saatinizin de uyku kalitenizde önemli rolü vardır. İyi bir uyku alıp sabah dinç uyanmak istiyorsanız akşam 10 gibi yatmanız gerekmektedir. Ayrıca, rahat bir uyku için öncelikle beyninizi boşaltmanız gerekir bu yüzden meditasyondan yararlanabilirsiniz. Uyku bozukluğunuz olduğundan şüpheleniyorsanız, doktorunuza bir ziyarette bulunmaktan çekinmeyin. Sabahları daha dinç uyanmak için yapabileceğiniz 12 öneri listemize de bakabilirsiniz.
Gün boyunca vücudunuzu hareket ettirin
Egzersizi gününüze dahil etmeye çalışın. Araştırmalar, günlük egzersiz ve hareketin enerji seviyelerini yükseltmek için gerekli olduğunu göstermiştir. Egzersizin enerji verici faydalarını toplamak için ağırlık kaldırmanız veya günde beş mil koşmanız gerekmez. Düşük etkili hareketlerin bile oksijen akışınızı ve hormon seviyenizi artırdığı ve bu da size enerji artışı sağladığı gösterilmiştir.