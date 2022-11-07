Enerji seviyenizi önemli derecede iyileştirecek 7 alışkanlık

Uyku kalitenizi artırın

Önemli olan 8 saat uyku almanız değildir. Örneğin gece 1' de yatıyorsanız ve sabah 9'da kalkıyorsanız bu sizi hala yorgun hissettirebilir. Araştırmalara göre uyuma saatinizin de uyku kalitenizde önemli rolü vardır. İyi bir uyku alıp sabah dinç uyanmak istiyorsanız akşam 10 gibi yatmanız gerekmektedir. Ayrıca, rahat bir uyku için öncelikle beyninizi boşaltmanız gerekir bu yüzden meditasyondan yararlanabilirsiniz. Uyku bozukluğunuz olduğundan şüpheleniyorsanız, doktorunuza bir ziyarette bulunmaktan çekinmeyin. Sabahları daha dinç uyanmak için yapabileceğiniz 12 öneri listemize de bakabilirsiniz.