Sabahları dinç uyanmak için 12 öneri: Yorgun uyanmama yolları

Akşam uykuya dalmakta zorluk çekiyor sabah uyanmakta zorlanıyorsanız belki de gün içi rutininizi değiştirmelisiniz. Eğer sabahları zor uyanıyorsanız veya sabahları uyanınca kendinizi hep yorgun hissediyorsanız 12 küçük adım ile daha dinç, daha sağlıklı güne uyanıp daha enerjik bir gün geçirebilirsiniz. Peki sabahları daha enerjik uyanmanızı sağlayacak 12 adım nedir? Gelin bakalım:

1. Asla alarmınızı ertelemeyin

Çalar saatinizi ertelemek çok tatlı görünse de aslında sizin düşmanınız olabilir. Çalar saatinizi erteleyip tekrar uykuya daldığınızda uykunuzun bölündüğünü tüm gün boyunca hissedeceksiniz bu da gün boyunca sizi rahatsız edecektir.

İpucu: Sabah için iki farklı alarm kurun. Biri uyanmak istemeden önceki 90 dakika ve diğeri gerçekten uyanmak istediğiniz zaman olmak üzere iki alarm ayarlayarak 90 dakikalık uyku döngüsü taktiğini deneyin.

2. Bir bardak su için

Yorgunluk, dehidrasyonun en temel belirtilerinden biri olabilir. Bu yüzden güne başlamadan önce bir bardak suyun tüm vücudunuzu tazelemesine izin verin.

İpucu: Sabah uyuşukluğunu hala üzerinizden atamıyorsanız, gün boyunca su ve diğer kafeinsiz içecek alımınızı artırmaya çalışın.

3. Yorgun vücudunuzu yoga ile esnetin

Uyandığında esnemenin çok iyi hissettirmesinin bir nedeni var. Gece boyunca, REM uykusu sırasında kaslarınız tam anlamıyla felç olur ve onları yeniden aktive etmek, enerji uyarıcı endorfinleri serbest bırakır.

İpucu: Sabah yogası için biraz zamanınız varsa, vakit ayırın ve sadece 25 dakikalık yaptığınız yoganın enerji seviyelerini ve beyin fonksiyonlarını artırdığı gösterilmiştir.

4. Yüzünüze su ile serinletin

Sabah soğuk bir duş almak tüm vücudunuzun kan akışını olumlu yönde etkileyecektir ve uyanmanızı kolaylaştıracaktır. Eğer duş almak istemiyorsanız, vücudunuzda bir sıcaklık değişikliğini için yüzünüze soğuk su ile yıkamak da işe yarayabilir.

5. Enerjinizi artırmak için kahvaltı yapın

Herkes kahvaltının günün en önemli öğünü olup olmadığı konusunda hala kararsız. Ancak araştırmalar, bu ilk öğünü atlamanın gün boyunca enerjinizi ve dikkat etme yeteneğinizi olumsuz yönde etkileyebileceğini söylüyor. Ancak sabah spor yapıyorsanız önce spor yapmayı sonra yemek yemeyi unutmayın.

6. Öğle yemeğine kadar şeker yemekten kaçının

Kahvaltıda şeker tüketimine dikkat edin! Ağırlık veren besinlerdense size enerji verecek besinleri tercih edin böylelikle öğlen vaktine kadar daha dinç olacaksınız. Kahvaltıda sağlıklı meyvelerle şeker alımını takviye edebilirsiniz.

7. Daha az kahve için

Kahvenin sağlığa pek çok faydası bulunuyor ancak, sabahları çok fazla kahve içmek, dolaylı olarak günün ilerleyen saatlerinde artan yorgunluğa katkıda bulunabilir. Bir araştırmaya katılanlar, kafeinli içecekler tükettikten sonraki gün kendilerini daha yorgun hissettiklerini bildirdiler. Sabahları azaltılmış miktarda kafein deneyimlemek, aslında sizi daha az yorgun yapabilir.

8. Beyninizi aktifleştirmek için dışarı çıkın

Güneş ışığı vücudunuzun serotonin seviyelerini yükselterek uykunun iyileşmesine ve dolayısıyla gündüz enerjinizin artmasına neden olur. Rochester Üniversitesi'nde yapılan bir dizi araştırmaya göre, doğada vakit geçirmek “insanları daha canlı hissettiriyor”.

İpucu: Sabahın erken saatlerinde dışarı çıkmak size uğraştırıcı geliyorsa, perdenizi, uyanmanız için güneş ışığı içeri sızacak şekilde ayarlayın.

9. Sabah boyunca biraz kardiyo yapın

Elbette, yatağa geri dönmek istediğinizde, egzersiz kulağa pek çekici gelmeyebilir ancak vücudunuzun tam olarak enerjiyle dolu olması için ihtiyaç duyduğu şey bu olabilir. Araştırma, sürekli olarak aerobik egzersizinin yorgunluğu azalttığıyla ilişkilendirir. Hızlı bir yürüyüşe çıkıp vücudunuzu dinç hale getirebilirsiniz.

İpucu: Zamanınız kısıtlıysa, vücudunuzu birkaç tur diz ve zıplama hareketleri ile canlandırın. 30 saniyelik gövde hareketleri bile işe yarayabilir veya işe giderken kısa bir hızlı yürüyüş planlayabilirsiniz.

10. Stresinizin nedenini bulun

İşinizle ilgili olumsuz duyguların ya da evdeki stres faktörlerinin sizi sabah saatlerinden uzaklaştırıyor olması mümkün mü? Bazı durumları bir gecede düzeltemeyebilirsiniz, ancak bunları bir kez zihinsel ve fiziksel yorgunluk kaynağı olarak tanımladıktan sonra, genellikle onları hafifletmek için bazı adımlar atabilirsiniz.

İpucu: Uyumadan önce zihninizi sakinleştirici meditasyonlar deneyebilirsiniz.

11. Motive edici etkinlikler planlayın

Bazen bir enerji artışı için ihtiyacımız olan tek şey ufuktaki heyecandır. Sabah yorgunluğunu yenmek için işe gidip gelirken bir arkadaşınızla bir telefon görüşmesi planlayın, öğle tatilinizde açık havada yürüyüşe çıkın veya sizi yataktan çıkartacak çekici bir kahvaltı hazırlayın.

İpucu: Başkasının size bir program belirlemesine izin verin. Sabah erken saatlerde bir podcast veya radyo programı, uyanma rutininizin bir parçası haline getirin.

12. Ruh sağlığınız hakkında yardım almayı deneyin

Sabah yorgunluğu kronik bir sorun haline gelirse, bunun nedeni depresyon veya kaygı bozukluğu olabilir. Depresyonu olan kişiler sabahları daha kötü hissedebilir veya sadece sabahları depresif hissedebilirler. Bu konuda gerekirse bir yardım alın.